Мифические существа мира. Открываем окно в мир мистики

На протяжении многих веков люди придумывали мифических существ для своих рассказов и легенд. Наделяли они их как человеческими, так и животными частями тела, примером тому служит многие персонажи, к примеру, тело льва, а голова человека или же нижняя часть туловища змеи, а торс и руки от человека.
Но, несмотря на разнообразие всех самых интересных мифических персонажей многих времен и цивилизаций, неизменным остается только то, что научного доказательства, были ли они на самом деле – нет. Но этот нюанс совершенно не останавливал рассказчиков и писарей, которые повествовали миру о героических подвигах героев против различных таких существ, переплетая возможно реальные эпизоды с выдумкой и разными легендами. Большое количество таких легенд было описано во многих книгах и в том числе и в сборнике статей под названием «Бестиарий мифический существ».
Возникновение
Возможно, появление всех этих существ, обладающих невиданной силой, можно объяснить в другом ключе, скорее более реалистичном с точки зрения сегодняшнего дня. Оборачиваясь в историю прошлого, мы можем увидеть массу катаклизмов, засухи, голод и тому подобное. Люди, которые искренне не понимали, почему и от чего на их земли обрушилась такая напасть, могли трактовать это как кару небесных богов или же страшных чудищ, которые хотят завладеть их душами. В те времена силы природы и в принципе сам её культ был выше всего. Мифические существа ведь поклонялись именно этим силам, поэтому их часто задабривали и боялись разозлить.
В противовес этой теории есть и другая, которая опирается на теорию вероятности. Исходя из этой теории, можно предположить существование параллельной вселенной, в которой действительно могут жить мифические существа. На сегодняшний день сложно судить о том, какая теория правильная, а какая нет, но согласитесь, они обе имеют место быть в этом мире.
Давайте рассмотрим самых интересных и удивительных мифических существ поближе.
1. Бабай
Славянская мифология богата на мифических персонажей, и один из них Бабай. В детстве, наверное практически каждого из нас пугали им родители. На самом деле, Бабай не имеет четких характеристик, поэтому за основу берется сугубо детское представление этого существа. Зачастую его представляют страшным горбатым стариком с сумкой за плечом, в которую он прячет детей, которые ослушиваются родителей.
2. Дуллахан
В Ирландии есть повествование о сильном и грозном Дуллахане, которого принято ещё называть всадником без головы. На протяжении многих тысяч лет ирландцы описывали его как существа страшного и злобного. Он несет гибель и разруху. Зачастую описывали его в черном одеянии, а его конь имел красные светящиеся глаза.
3. Кодама
Кодама является представителем японского фольклора, который считается добрым духом охраняющим деревья, сады и леса. Исходя из разных сказаний, живет он внутри дерева, которое охраняет, а описывают его как маленького слегка прозрачного белого духа. Но, не смотря на то, что многие его считают доброжелательным, он может и навредить человеку, если его жилище попытаются срубить. Говорят, что Кодама насылает на обидчика несчастья и невезение.
4. Драугр
Драугр – это существо скандинавского фольклора, который представляет собой зомби, источающий из себя ужасный гнилостный запах мертвечины. Скандинавы считали, что Драугр может поедать людей, пить их кровь, а также управлять сознанием живого человека.
5. Вендиго
Вендиго описывается в мифологии индейцев, а точнее индейцев племени алгонкины. Если обратиться к психологии, то мы можем найти такой термин, как «Вендиго психопатия». Этот диагноз могут поставить психически нездоровым людям в состоянии крайне тяжелого психоза, которые целенаправленно едят или же хотят съесть человеческую плоть. Исходя из мифологии индейцев, они описывали Вендиго как страшное существо с чертами человека и монстра. Зачастую, он был похож на зомби.
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