Осел: 6 фактов, которые заставят иначе взглянуть на самое упрямое животное

Жизнь оказалась чрезвычайно несправедлива к ослу. Практически во всех языках и культурах с этим парнокопытным помощником человека в первую очередь ассоциируется глупое упрямство и недалекость. Хотя ослы действительно могут быть страшно упрямы, в действительности это животное отнюдь не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но, пожалуй, самое интересное в том, что помимо общеизвестного недостатка в характере этого скромного зверька есть и множество добродетелей.
1. «И тебе не хворать»
Живут очень долго. |Фото: trskinfo.ru.
Лошадь в среднем живет 25-30 лет. Корова – около 20. На их фоне осел – это настоящий ушастый долгожитель! Средняя продолжительность жизни осликов составляет 45-50 лет. При этом даже старенькие ослы еще очень долго сохраняют высокую работоспособность и выносливость.
2. Ушастый интеллектуал
Умнее, чем кажется. |Фото: klike.net.
Может показаться, что осел не слишком умен для копытного животного. В действительности же дела обстоят строго обратным образом. Осел не просто умен, а крайне умен! Некоторые исследователи даже считают, что у ослов есть некое подобие чувства юмора. Кроме того, эти животные отлично справляются со многими препятствиями и всякого рода жизненными сложностями.
3. «Два раза повторять не нужно…»
Бегают быстрее лошадей. |Фото: shkolazhizni.ru.
Хорошо тренированная человеком лошадь может разгоняться до 50-65 км/ч на короткой дистанции. Впечатляющий результат! Осел заметно меньше лошади и, казалось бы, должен быть менее «скоростным». Однако, несмотря на короткие ножки, ослы бегают не хуже своих старших родственников. Скорость ушастого упрямца на короткой дистанции может достигать 70-75 км/ч.
4. Чудо-уши
Слышит очень хорошо. |Фото: novyefoto.ru.
В ушах осла интересна отнюдь не только форма. Упрямый проказник получил от Матери-природы что-то вроде механизма шумоподавления. Благодаря этому у ослов очень чуткий слух. Животное умеет «отфильтровывать» ненужные незнакомые звуки и внимательно следит за теми, который представляют настоящую важность для выживания.
5. Любит, где потеплее
Осел любит сухой климат. |Фото: klike.net.
Приходилось ли задумываться над тем, почему ослы широко распространены только на юге? Отчасти причиной тому служит биология этих животных. Дело в том, что ослики не очень хорошо переносят холодный и сырой климат. Оказавшись во влажных условиях, осел начинает страдать и в первую очередь достается его копытам…
6. Невиданная выносливость
Трудится не покладая копыт! ¦Фото: drive2.ru.
За что в хозяйстве так любят осла? В первую очередь за выносливость этого животного. С одной стороны, навьючить на ослика можно не так много, как хотелось бы. Без вреда для здоровья животное поднимает не более 2/3 массы собственного тела. При этом сам упрямец (взрослый) весит от 200 до 400 кг. С другой стороны, осел может продолжать движение даже груженым без остановок на отдых, перекус и водопой на протяжении 10-12 часов. Это делает его незаменимым помощником, особенно в непроходимых областях.
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