Редкие фотографии из жизни культовой мексиканской художницы Фриды Кало

Фрида Кало – всемирно известная мексиканская художница, которая прославилась не только благодаря своему таланту, но и своей экспрессии и безудержному оптимизму. Бед в её жизни хватило бы на несколько судеб, но она всегда сохраняла стойкость. И даже после того, как в юности попала в страшную аварию, которая перевернула её жизнь, Фрида сумела сохранить стойкость духа. В этом обзоре собраны редкие фотографии, которые рассказывают жизни художницы.
1. Фрида Кало де Ривера
Талантливая мексиканская художница, которая стала наиболее известна благодаря автопортретам.
Большую часть работ Фриды Кало составляли автопортреты. Художница писала в своём дневнике: «Я пишу себя, потому что много времени провожу в одиночестве и потому что являюсь той темой, которую изучила лучше всего». Несмотря на полную физической боли жизнь, Фрида Кало имела живую и непосредственную натуру.
2. Икона стиля
Знаменитая художница.
Мексиканский быт и искусство племён доколумбовой Америки оказали заметное влияние на творчество знаменитой художницы. Стиль Фриды Кало часто характеризуют как наивное искусство или фолк-арт, а один из основоположников сюрреализма Андре Бретон причислял её к сюрреалистам.
3. Мексиканская художница
Фрида в своей спальне.
Всю жизнь у Фриды Кало было слабое здоровье — она страдала тяжёлой формой полиомиелита с шестилетнего возраста, а также будучи подростком попала в серьёзную автокатастрофу, после которой ей пришлось пройти многочисленные операции и долгий курс реабилитации, повлиявшие на всю её дальнейшую судьбу.
4. Семейная фотография
Фрида и Диего.
Благодаря живописи состоялось знакомство Фриды и Диего. Восстановив силы после серьёзной аварии, Кало привезла на оценку знаменитому живописцу свои работы, написанные во время болезни. «Эта девочка – художник от рождения, необыкновенно чуткая и способная к наблюдению» - так скажет Ривера о работах юной Кало.
5. Фрида Кало и Диего Ривера
Экспрессивная художница Фрида Кало и эксцентричный монументалист Диего Ривера.
Совместная жизнь знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало и мексиканского живописца и монументалиста полна настоящей искренней любви. История их романтических чувств – невероятный пример того, как любящий человек, даже изнывая от телесной боли, умеет ставить во главу угла не собственные интересы и переживания, а возвышенные чувства к другому человеку.
6. Это любовь...
Портретная фотография Фриды Кало и Диего Риверы.
Отношения скульптора и художницы были переполнены эмоциями и страстью, но будучи кумиром женщин, даже после брака с юной Фридой, Ривера не спешил менять свой образ жизни и вычеркивать из неё бывших подруг, что приносило немыслимые душевные страдания Кало.
7. Фрида со своими племянниками
Фрида со своими племянниками Изольдой и Антонио Пинело Кало.
Одной из главных трагедией их пары было невозможность Фриды выносить ребенка из-за перенесенной серьёзной автомобильной аварии и болезни в подростковом возрасте. Большим ребенком художница часто называла своего мужа, изображая его на своих картинах в образе малыша.
8. Фрида Кало и Чавела Вергас
Художница Фрида Кало и певица Чавела Вергас.
9. Портретная фотография
Фотография Фриды Кало, сделанная в 1937 году.
10. Великолепная Фрида Кало
Фрида Кало, сфотографированная Сильвией Салми в 1944 году.
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