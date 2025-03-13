7 школьных заблуждений и откровенных мифов о рыцарских доспехах

Рыцари в сверкающих доспехах из века в век производят на людей неизгладимое впечатление. Человек, заключенный в «стальную броню», стал символом целой эпохи в нашей общей истории. Во всяком случае, для ее европейской части от Геркулесовых столбов до Уральских гор. Вместе с тем вокруг рыцарской брони продолжает существовать уйма откровенных мифов и заблуждений.
1. Доспехи были тяжелыми и неудобными
В доспехах можно делать многие вещи. |Фото: YouTube.
Самый главный и наиболее популярный миф, касающийся абсолютно всей металлической брони. Даже полностью латная кавалерийская броня выполнена таким образом, чтобы обеспечить человеку максимальную подвижность. В интернете есть уйма видео, где реконструкторы в полной броне занимаются физкультурой, совершают кувырки через голову, подтягивания и даже борются друг с другом, будучи заключенными в полный набор латных доспехов позднего Средневековья. Вес доспехов предсказуемо зависит от габаритов человека, однако в среднем он составлял около 30 кг. Эта нагрузка сопоставима с массой снаряжения современного солдата.
2. Все рыцари носили полные доспехи
Долгое время лат вообще не было. |Фото: ekb.tsargrad.tv.
Стоимость даже «средненького» защитного снаряжения в Средние века могла составлять доход рыцарского поместья за 3-5 лет. Высококачественная броня могла стоить еще больше. Многие рыцари-бедняки и середняки чаще всего не могли себе позволить полный набор новых доспехов. Какие-то части снаряжения могли даже передаваться по наследству среди родственников. Какие-то брались в качестве трофеев на войне. Хотя, конечно, с ношением «чужой» брони всегда были проблемы.
3. Украшения на шлемах
Не для войны. |Фото: Pinterest.
Часто приходится видеть на иллюстрациях и в кино рыцарей, у которых на шлемах имеются красивые геральдические фигуры с фигами, прекрасными леди или тотемным и животными. На самом деле подобные украшения на войне вообще не носились. Геральдические фигуры привязывались к шлемам только на время рыцарских турниров в качестве этакой «рекламы» для лучшей узнаваемости феодала.
4. Кольчуга плохо защищала рыцаря, а потому от нее отказались
Кольчуга защищает отлично. |Фото: culture.ru.
Кольчуга - одно из самых древних средств защиты тела. А самое главное, данное защитное средство продержалось едва ли не дольше других. Некоторые воинские формирования носили кольчуги еще в XVII веке уже в эпоху огнестрельного оружия. На самом деле долгое время кольчуга вообще была основным защитным средством для конных воинов.
Вопреки популярному заблуждению, уберечь она может в ряде случаев и от мощного колющего удара копья. Хороша кольчуга и против лучного обстрела. А самое главное в том, что даже в латной броне долгое время использовалась кольчужная основа, к которой приделывались стальные пластины. В позднесредневековых доспехах кольчуга использовалась для дополнительной защиты или прикрытия тех мест, которые нельзя было прикрыть платинами.
5. Рыцари блестели на солнце
Доспехи воронят. |Фото: dilijan.livejournal.com.
Ну, какие-то рыцари, возможно, и блестели. Скорее всего те, что были победнее. На самом деле начиная с Первого крестового похода европейское рыцарство широко практиковало ношение сюрко – наддоспешных геральдических плащей с символами дома хозяина. Помимо этого, рыцари старались заказывать вороненную броню, которая не блестела на солнце и имела серый или даже черный цвет. Делалось воронение для лучшей защиты от ржавчины. Самые богатые рыцари могли позволить себе позолоту.
6. Доспехи сделает любой кузнец
Нужно учиться всю жизнь. |Фото: forum.bioware.ru.
Это крайне наивное заблуждение. Даже простые доспехи сделает отнюдь не каждый кузнец. Современные кузнецы-реконструкторы тратят годы и десятилетие на обучение этому ремеслу. В Средние века будущих мастеров начинали учить в гильдиях с детства для того, чтобы в дальнейшем вырастить из них оружейников и бронников. Производство доспехов в Средние века было одним из самых высокотехнологичных производств своего времени. Более того, действительно качественные доспехи в Западной Европе делали всего в нескольких местах: итальянском Милане, немецком Нюрнберге, а также в Голландии. На Руси были свои центры производства оружия и брони, хотя представительная часть закупалась за границей, в том числе на Кавказе. Связано это было с отсутствием собственных разведанных запасов качественной железной руды.
7. Доспехи погубило огнестрельное оружие
Мушкеты не причем. ¦Фото: slovaustareli.ru.
Когда появилось огнестрельное оружие доспехи стали делать так, чтобы они выдерживали выстрелы из рейтарских пистолетов, мушкетов и аркебуз. Элементы латной брони использовались вплоть до XIX века. «Убила» доспехи экономика и военная революция в широком смысле. С приходом Нового времени становилось вся тяжелее с экономической точки зрения одевать армии даже в низкокачественную стальную броню. Связан процесс отказа от латных доспехов был еще и с тем, что европейское и русское дворянство естественным образом беднело на фоне увеличения собственной численности в условиях не увеличения числа пахотных земель под усадьбы с которых можно было бы получать доход. Поэтому с XVI века армии становятся все более массовыми и все более «бюджетными».
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