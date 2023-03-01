Пёс Оуни, который преодолел более 200 000 км, стал символом верности и человеческого предательства

Почтовое отделение усыновило Оуни или Оуни усыновил почтовое отделение?

Талисман железнодорожной почты Оуни и почтальон. / Фото: Wikimedia Commons

Верный почтовй пёс Оуни. / Фото: Wikimedia Commons

Пёс-путешественник

Изображение Оуни на любимом почтовом мешке. / Фото: Wikimedia Commons

Обладатель всех возможных медалей

Мешок и дворняжка

Кругосветное путешествие

«US Mail Boat» из Вашингтонской национальной галереи искусств, США. / Фото: Getty Images

Недостойный конец верного служащего

«Фальшивый Оуни» занимает место настоящей собаки на выставке на время его реставрации в Национальном почтовом музее в Вашингтоне, округ Колумбия, 21 июля 2011 г. / Фото: Getty Images

Навсегда часть почты

Чучело Оуни. / Фото: Wikimedia Commons

История Оуни живёт

Недавно была проведена реставрация чучела знаменитой собаки. / Фото: Wikimedia Commons