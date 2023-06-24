Почему молоко вдруг стало птичьим, или Кто придумал странное название лакомству

У птиц не может быть молока, откуда же взялось такое странное сочетание / Фото: goodfon.ru

Фраза «gala orniton» изначально употреблялась как поговорка. / Фото: yandex.com

С английского название лакомства переводится как голубиное молоко. / Фото: yandex.ua

Название «Птичье молоко» появилось благодаря сотрудникам польской фабрики / Фото: ru.russianfoodusa.com

Ассортимент конфет расширяется с каждым годом / Фото: ruskiwaydeli.com.au