4 ошибки при использовании фум-ленты, которые допускают даже мастера

Не так давно прошли те времена, когда домашние мастера и сантехники наматывали на трубы старый-добрый лен! Сегодня вместо него почти всегда используется фум-лента. Казалось бы, что может быть проще, чем сделать несколько мотков изоляции? Однако, на деле все не так легко и очевидно. Даже бывалые мастера допускают ошибки в использовании фум-ленты. Среди наиболее типичных можно выделить следующие четыре.
1. Недостаточно плотное наматывание
Наматывать нужно с умом. |Фото: usamodelkina.ru.
Пожалуй, самая редкая ошибка среди наиболее распространенных. Чаще всего допускается она не по незнанию, а по невнимательности. В идеальном варианте фум-лента должна быть намотана крепко, должна плотно прилегать к резьбе. Важно помнить, что фум-лента – это очень плотный материал, а потому не нужно бояться приложить к ней известную порцию усилий. Только при плотном наматывании лента будет выполнять свои функции по обеспечению герметичности соединения.
2. Недобрал или перебрал
Лента может быть лишней. |Фото: top10z.ru.
Фум-лента - она не масло в каше. Ее вполне может быть или слишком много, или слишком мало. В обоих случаях будет страдать герметичность соединения. Чаще всего по-настоящему правильное количество витков определяется опытным путем. Также не стоит при работе забывать и о том, что наматываться фум-лента должна на сухую и хорошо очищенную поверхность. Если труба будет грязной, то лента скорее всего просто сморщится и не будет выполнять своих функций.
3. Использование фум-ленты в стиральной машине
В стиральной машине лучше не использовать. |Фото: jerseycoastappliance.com.
Некоторые хозяева решают, что использование фум-ленты в шланге стиральной машины – это хорошая идея. На самом деле это просто отвратительная идея! Делать так категорически запрещено. Если намотать ленту на резьбу шланга подачи воды, то победить появившуюся протечку действительно получится. Однако, это значительно ускорит износ шланга и даже может стать причиной его последующего разрыва.
4. Использовать фум-ленту на любой резьбе
Нужна не везде. ¦Фото: obustroeno.club.
Может показаться, что фум-лента подходит вообще для любой резьбы. В том числе не только в сантехнике. На самом деле это не так. Более того, даже в сантехнике фум-ленту применять можно далеко не всегда. Некоторые соединения имеют «родную» изоляцию и не нуждаются в уплотнителе. Использование фум-ленты не по назначению как минимум чревато неплотным соединением. При этом куски ленты в последствии могут попасть в трубу и засорить ее.
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