Почему не стоит мариновать мясо в имбире и другие тонкости кулинарии

Лето закончилось, но впереди нас ждет золотая осень. А что может быть лучше воскресного выезда в осенний лес? Только воскресный выезд в лес с шашлыком и прочими радостями отдыха на природе.







Можно долго мучить браузер в поисках самого лучшего рецепта маринада для мяса. Но знаете ли вы, что некоторые ингредиенты распространенных маринадов могут здорово подпортить текстуру мяса и его вкус, что сделает его не столь аппетитным? Мы знаем двух очень дотошных поваров, которые готовы просветить нас в этом вопросе, подкрепляя свою точку зрения научными фактами.



Молли Бирнбаум и Дэн Суза, главные редакторы телевизионного шоу «Экспериментальная кухня Америки», работают вместе над новой книгой под названием «Наука от шеф-повара» — пособие толщиной с библию, в котором будут описаны все самые лучшие способы приготовления того или иного блюда с точки зрения науки. Книга должна выйти в октябре, но нам удалось выцепить несколько фишек, касающихся приготовления мяса на гриле. Как выясняется, вкус мяса можно улучшить или испортить еще до того, как оно коснулось гриля. Вот четыре хитрости, которые позволят вам не ударить в грязь лицом и прослыть мастером в деле приготовления шашлыков и стейков.



Заморозка – не проблема

Не используйте для маринада сырой имбирь

Выберите правильный кусок

Не испортить роскошь