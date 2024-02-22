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Как легко очистить сковороды от нагара

Каждая хозяйка знает, что удалить нагар со сковород и кастрюль с помощью обычных чистящих средств практически нереально: будет потрачено много времени и сил, а результат останется неудовлетворительным.
Но там, где не могут справиться даже дорогие химические средства, на помощь придет самодельное домашнее средство, использование которого даст восхитительный результат.



Чудо средство, которое моментально очистит даже сильный нагар на сковородах и кастрюлях готовится всего из четырех бюджетных ингредиентов:

Кока-кола — 200 мл;

пищевая сода — 2 ст.л;

средство для мытья посуды — 2 ст.л;

соль — 2 ст.л.


Как использовать



Просто соедините все ингредиенты в одной емкости. Для удобства использования перелейте чистящее средство в бутылку, а в крышке сделайте небольшое отверстие. Поместите сковороду в большой пакет, сверху вылейте чистящее средство.



Завяжите пакет со сковородой и оставьте на 1-2 часа, в зависимости от степени загрязнения посуды.



Эффект будет потрясающий! Нагар станет очень мягким, его можно будет легко убрать с помощью жесткой губки для мытья посуды.



После такой чистки сковорода выглядит как новая.


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Сковородачистка

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