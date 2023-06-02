10 причин плюнуть на то, что думают о вас окружающие

Очень часто мы слишком большое значение придаем тому, как оценивает наши поступки общество. Привыкая постоянно оглядываться на оценку окружающих, мы начинаем терять самих себя. «Вы слишком рано решили пожениться», «Вам пора заводить детей», «Эта работа не для тебя» — знакомые слова, правда? Мы не успеваем оглянуться, как проживаем чужую жизнь, которая не делает нас счастливыми.



Публикуем перевод очень честной статьи о 10 вещах, которые произойдут с вами в тот день, когда вы перестанете, наконец, волноваться и плюнете на то, что думают о вас окружающие.







1. Вы будете жить по своим правилам. Сначала вы начнете заниматься тем, что приносит огромное удовольствие не вашей семье или друзьям, а именно вам. События, которые начнут происходить, станут отражением того, кем вы являетесь на самом деле, а не того человека из прошлого, который пытался всем угодить.



2. Вы станете смелее. Помните эти сомнения и страх во время принятия решений? Если не думать, что скажут люди о каждом вашем поступке, то делать выбор станет гораздо легче. Без оглядки на чужое мнение будет легче понять, к чему лежит ваша душа.



3. Вы начнете притягивать правильных людей. Настоящий друг — это тот, кто никогда не осудит вас, даже если его мнение не совпадает с вашим. Тот, кому вы действительно важны, никогда не откажет в поддержке, только потому что не согласен с вами. Поэтому все ненужные люди отсеются сами собой, а ваши отношения с близкими станут более глубокими и осмысленными.



4. Вы поймете, как негативно могут влиять на вас другие люди. Когда вы придаете слишком большое значение мнению других, вы перестаете слышать собственный рассудок и понимать, что чувствуете. Таким образом, кто-то может убедить вас в чем-то, с чем вы не согласны, или заставить делать то, чего вы не хотите.



5. Вы перестанете пытаться что-то кому-то доказать. Очень облегчает жизнь понимание того, что выбор не может быть правильным или неправильным, он просто ваш. Хорошо этот пункт иллюстрирует фраза: «Для всех хорошим не будешь». Это значит, что вы сможете сфокусироваться на том, что важно вам, а не на том, что важно обществу.



6. У вас будет больше шансов преуспеть. Когда вы не боитесь рисковать, когда вы делаете что-то со всей страстью, когда вам действительно нравится ваш стиль жизни, она проживается с большим удовольствием. У вас больше энтузиазма, поэтому успех неизбежен.



7. Никому не получится испортить вам настроение. Людям станет тяжелее вас расстроить своими комментариями, начиная от одежды и заканчивая стилем жизни. Слова могут больно ранить, но почему бы не оградить себя от влияния непродуктивной критики?



8. Вы станете свободным. Когда вы привыкаете советоваться с большим количеством людей, вы начинаете жить чужой жизнью. Как только вы освободитесь от толпы «советчиков», вы заметите, что сами стали свободнее: не надо постоянно переживать о том, правильно вы поступили или нет; о том, как вы выглядите в глазах окружающих и не обидели ли вы кого случаем.



9. Вы начнете менять свою жизнь. Вам будет легче найти свой путь и воплотить свои мечты. Один раз покинув зону комфорта, вы научитесь не перекладывать груз ответственности на других, самому исследовать и открывать новое в себе и окружающем мире.



10. Вы поймете, что другим на самом деле все равно. В конце концов вы осознаете, что у других людей есть своя жизнь, которую они контролируют, и им некогда вдаваться в подробности вашей. Поэтому вряд ли их поверхностные «советы» окажутся полезными. Нужно различать тех, кто действительно заботится о вас, от тех, кто высказывает свое мнение только для того, чтобы хоть что-то сказать.



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