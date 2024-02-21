7 способов не отдавать долги из книги «порядочного человека», проданной на аукционе за миллион

Книга «Искусство не платить долгов, или Дополнение к искусству занимать, сочинённое человеком порядочным» авторства Имбера Жака Жильбера впервые увидела свет в 1826 году. А спустя почти два столетия, в 2016, была продана на аукционе «Литфонда» за 1 миллион рублей. Некоторые способы ухода от долговых обязательств от автора книги представляют несомненный интерес, хотя и были придуманы два века назад.
Способность человека избегать выплаты собственного долга Имбер называет искусством. / Фото: www.dlib.rsl.ru
Автор книги предлагает должникам аккуратно и подробно вести бухгалтерию. От долгов это не спасает, зато при визите кредиторов можно показать им, что заёмщик помнит о долге и сроках его выплат. Имбер Жак Жильбер предлагает не полагаться на свою память, а вести строгий учёт. Кроме всего прочего, это позволит избежать встреч с теми, кто требует возврата заемных денежных средств, ведь, благодаря записям, можно точно определить день, когда в дом могут прийти нежелательные визитёры.
Способ первый: Исчезновение
«Теория провождения» - страница из книги. / Фото: www.dlib.rsl.ru
Автор проводит весьма романтичную аналогию, сравнивая отношения должника и кредитора с отношениями девушки с навязчивым возлюбленным. Молодой человек, преследуя на первых порах девушку и не находя взаимности, со временем теряет весь свой пыл, оставляет надежды на взаимные чувства и забывает предмет своей страсти. Так и кредитор, по мнению Имбера, должен со временем понять: ему легче отказаться от надежды вернуть долг, чем бессмысленно тратить свои силы на попытки найти своего должника. Усталость и отчаяние заставят заимодавца забыть о долге. При этом автор честно предупреждает, что среди 20 кредиторов найдётся один особенно настойчивый, который ни за что не простит долга и будет искать способы вернуть свои деньги.
Способ второй: Забота со стороны кредитора
Крупная сумма, взятая в долг, может заставить кредитора всерьёз беспокоиться о здоровье должника, пока кредит не возвращён. Имбер советует сделать так, чтобы человек, одолживший деньги, переживал даже о незначительном недомогании должника. Это позволит получить от кредитора новые средства, к примеру, на лечение. Сам же автор смог добиться оплаты своих обедов, дабы поправить пошатнувшееся здоровье.
Способ третий: Правильный выбор жилья
Имбер рекомендует выбирать жилье подальше от кредитора, чтобы последнему пришлось прилагать множество усилий для встречи и просьбы вернуть деньги. При этом первый и второй этаж категорически не подходят. Чем выше этаж, где живёт должник, тем больше шансов на то, что запыхавшийся заимодатель попросит о стуле для отдыха, а не о возврате долга.
Квартира непременно должна иметь два выхода на тот случай, если заимодатель решит подождать своего должника после ложного сообщения о его отсутствии. Хорошо, если окна квартиры выходят во двор, это даёт возможность вовремя увидеть кредитора и покинуть квартиру через второй выход.
Способ четвёртый: Ослепление
Занявший деньги должен быть всегда подготовлен ко встрече с кредитором. Имбер советует обставлять жильё богато и не скупиться на приобретение новомодных технических новинок. Это даст возможность удивить, а затем и «заговорить» заимодателя, заставив его забыть об истинной цели визита.
Способ пятый: Дружба с дворниками и привратниками
Привратник или дворник могут стать союзниками должника. Они способны не только «терять» письма с напоминанием о долге, но ещё и вовремя предупредить приятеля о появлении кредитора на горизонте. Дружба с такими людьми должна быть взаимовыгодной, поэтому непременно стоит интересоваться делами своих помощников и даже обеспечивать их время от времени оплачиваемой работой.
Способ шестой: Отсутствие неожиданных встреч
Маринус ван Реймерсвале, «Ростовщик». / Фото: www.theartstack.com
Имбер предлагает должникам заранее узнать где и когда часто появляется его кредитор. И строить свои маршруты передвижения и визиты таким образом, чтобы не пересекаться с тем, кто дал в долг деньги. Неожиданная встреча может застать должника врасплох, и он не сможет правильно и чётко отвечать на вопросы заимодателя.
Способ седьмой: Знание законов
Помимо вышеописанных, автор сочинения дает советы поменять внешность или заболеть опасной болезнью, вмиг остаться без зубов или до неузнаваемости похудеть. И все эти действия служат одной цели: выигрышу времени. Имбер предлагает должникам внимательно изучать свои права. И после истечения срока давности можно будет уже не избегать встреч со своим кредитором, а вежливо и с достоинством сообщить: долг возвращён не будет. Знание законов позволит избежать должнику, по мнению автора, множества опасностей, в том числе и заключения в тюрьму.
При всём многообразии описанных Имбером Жаком Жильбером способов не платить долги, автор всё же советует лучший из них: вовсе не занимать.
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