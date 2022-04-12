Свирепый герой викингов Рагнар Лодброк: историческая личность или мифический персонаж

Трэвис Фиммел в роли Рагнара Лодброка из исторического т/с «Викинги» (2013-2017). | Фото: i0.wp.com.
На сегодняшний день Рагнар Лодброк известен среднестатистическому обывателю как персонаж исторической драмы «Викинги». На самом деле Рагнар Лодброк – это полулегендарный датский конунг (верховный правитель). История и мифы прочно переплелись в его биографии. Некоторые скептики сомневаются в реальном существовании викинга, т. к. подтверждений из достоверных исторических источников о нем не сохранилось. Однако жизнеописание датского правителя в ярких красках отображено в древнескандинавских сагах.
Рагнар Лодброк - полулегендарная личность. | Фото: ancient-origins.net
В разных источниках упоминается несколько прозвищ Рагнара Лодброка. В одних сагах его называют Рагнар Кожаные Штаны, а в других – Рагнар Судьбознаменный. Согласно легенде, Рагнар как-то раз угодил в логово змей, но те не сумели навредить ему из-за плотных штанов, сшитых женой Лагертой. Они стали его своеобразным талисманом на счастье.
Второе прозвище Рагнар заслужил за свое знамя, на котором изображался ворон древнескандинавского бога войны и победы Одина. «Lod» можно перевести как «судьба, рок», а «Brok» - это «знамя».
Рагнар Лодюрок и его жена Лагерта. Кадр из исторического т/с «Викинги» (2013-2017). | Фото: images6.fanpop.com.
Согласно легендам, у Рагнара Лодброка было три жены. Его первой супругой стала воительница Лагерта. Когда викинг увидел ее, он отправил посыльных с сообщением, что явится к красавице той же ночью. Оберегая свою честь, Лагерта привязала у входа в свое жилище медведя и свирепого пса. Рагнар справился с животными и взял в жены гордую девушку.
Через несколько лет Лодброк прослышал о том, что правитель Готланда Херрауд предлагает отдать свою дочь-красавицу с щедрым приданным за того, кто сумеет истребить большого змея, разорявшего земли. Рагнар предстал перед правителем в кожаных штанах и плаще из кудели. Внешний вид викинга рассмешил Херрауда, но, благодаря такой одежде, Рагнару были не страшны ядовитые укусы гада. Он победил и взял в жены Тору Боргархьорт. Супруга родила воителю двух сыновей и скоропостижно скончалась.
Аслауг предстает перед Рагнаром Лодброком. | Фото: norsktour.com.
Во время набегов в Норвегию людям прославленного викинга попалась на глаза Аслауг - девушка необычайной красоты. Они поспешили сообщить об этом Рагнару. Лодброк захотел видеть ее у себя в лагере и повелел передать девушке загадку: «Если она так прекрасна, как вы рассказываете, пусть явится на встречу со мной. Желаю, чтобы она была ни одетой, ни голой, ни сытой, ни голодной, чтобы пришла не одна, но без сопровождения кого-либо». Красавица явилась к Рагнару в рыбачьей сети, съела перед ним луковицу, а с собой привела собаку. Восхищенный умом Аслауг, Рагнар женился на ней.
Многочисленные сыновья Хальфдан Рагнарссон, Бьёрн Железнобокий, Сигурд Змееглазый, Ивар Бескостный, Убба косвенно подтверждают реальное существование Рагнара Лодброка. Все они – исторические личности, ставшие правителями Дании и Швеции.
Граф Эд Парижский обороняет город от норманнов. | Фото: cs618330.vk.me.
В древних сагах Рагнар Лодброк описывался не иначе как «настоящее бедствие» для Англии и Франции периода Раннего Средневековья. Во главе своего войска он совершал жестокие набеги на такие королевства, как Нортумбрию, Уэссекс и Западно-франкское королевство.
Во французских летописях подробно описано вторжение Лодброка в Париж в 845 году. По реке Сена к столице прибыла эскадра в 120 кораблей с 5 тысячами воинов на борту. Викинги захватили Париж. Тогдашнему королю Карлу Лысому в качестве выкупа пришлось выложить 7000 фунтов серебра. Рагнар Лодброк, как и обещал, не тронул Париж, но все населенные пункты, попадавшиеся на обратном пути викингам, нещадно грабились.
Смерть Рагнара Лодброка. | Фото: storage.surfingbird.ru.
Двадцать лет добывал себе славу Рагнар Лодброк, пока не угодил в плен к английскому королю Элле II из Нортумрбии. Викинга ждала незавидная участь. Его оставили умирать в яме с ядовитыми змеями. Но сыновья Ивар Бескостный и Бьёрн Железнобокий отомстили за смерть отца и в 867 году жестоко расправились с Эллой II.
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