Вещи из хрущёвок, которые не понимает молодежь

Квартиры в СССР – это нечто особенное. Мало того, что многоэтажные дома быстро строили, чтобы как можно больше людей могли обзавестись собственными квартирами, так еще и оснащали их интересными деталями, которые у современного поколения вызывают удивление.
Мы рассказываем более подробно о том, зачем делали окно в ванной, а также других вещах, обязательно присутствующих в хрущевках.
1. Окно из ванной в кухню
По поводу окна существовало много мифов.
Ваши предположения: зачем нужно было это окно? Сразу скажем, что имелось оно практически во всех советских квартирах. Перед тем, как рассказать истинную задумку архитекторов, поделимся самыми популярными предположениями:
• Для помощи пострадавшим – бытовые несчастные случаи зачастую происходят именно в ванных комнатах. Всему виной мокрая плитка, а также минимум пространства для маневров. Поскользнуться на полу, упасть и получить травму ничего не стоит, особенно если речь идет о пожилых людях. Если человек пострадал и ему нужна помощь, гораздо проще выбить окно, чем дверь, ведь в советских квартирах она открывалась наружу, и выломать ее в условиях узкого и тесного коридора было проблематично.
• Спасение от взрыва – большинство хрущевок были оборудованы газовыми котлами, поэтому нужно было очень тщательно следить за тем, чтобы не было утечки. А на случай невнимательного обращения с газом, как раз и было предусмотрено окно из кухни в ванную. Считалось, что если произойдет взрыв, мощная волна пройдет через окно и не зацепит стену между кухней и ванной. Однако это утверждение больше похоже на миф.
Теперь переходим к реальному положению вещей. На самом деле наличие окна было необходимо для соблюдения санитарных норм. Так как в 50-х годах в Советском Союзе то и дело вспыхивала эпидемия туберкулеза, было важно, чтобы в квартирах отсутствовали темные и влажные помещения, которые являлись идеальной средой для развития палочки Коха. К тому же она разрушалась под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому в санузел должен был регулярно поступать солнечный свет.
2. Ниша под подоконником на кухне
В некоторых квартирах до сих пор есть эта ниша.
Еще один таинственный шкафчик, только на этот раз расположенный под кухонным подоконником. Внутри он был оснащен круглым отверстием, выходящим на улицу, в которое вставлялась пробка. Во времена СССР такие шкафчики представляли собой отличную альтернативу холодильникам, которые не отличались большими размерами и помещались далеко не на любой крохотной кухне. В них хранили овощи, фрукты, консервы, соленья и пр. В зимнее время в нише и так поддерживалась оптимальная температура, не позволяющая продуктам испортиться, а в летнее можно было вытащить пробку, чтобы внутрь попадал свежий воздух, охлаждающий шкафчик.
3. Антресоли
Шкафчик над дверью для хранения.
Также в советских квартирах существовал загадочный шкафчик под потолком, который был сильно похож на вход в Нарнию. Туда часто складывали сезонные вещи, банки для консервации (иногда с соленьями), различные инструменты, книги и прочие предметы, которые были не нужны хозяевам в данный момент. В условиях ограниченного пространства хрущевок, такая система хранения была настоящей палочкой-выручалочкой. Антресоли обычно располагались либо в коридоре, либо между прихожей и кухней.
Сейчас подобные шкафчики редкость, хотя их польза очевидна. Когда квартира не отличается большими габаритами, на счету оказывается каждый метр площади, а такая система хранения отлично задействует пространство, которое обычно пустует.
4. Открытые балконы
Балконы в хрущевках не были застеклены.
В современных квартирах редко присутствуют открытые балконы – в основном их застекляют еще в период постройки многоэтажного дома. А вот в хрущевках такой роскоши не было, и вновь из-за санитарных норм. Чтобы обеспечить эффективную борьбу с туберкулезом, нужно было позаботиться о том, чтобы ничего не препятствовало попаданию солнечных лучей в квартиру. Кроме того, существовали еще и стандарты пожарной безопасности: в случае возгорания в квартире и перекрытия главного выхода, гораздо проще было эвакуироваться через открытый балкон, чем через закрытый.
Интересный факт: Еще одной особенностью хрущевских балконов была плитка на полу, расположенная под наклоном. Такое «архитектурное» решение было обусловлено вопросами практичности: дождевая вода и подтаявший снег не застаивались, и успешно стекали вниз по плитке.
5. Дермантиновые двери
Дермантин повышал срок годности двери.
Большинство современных входных дверей производятся из прочного металла, чтобы предотвратить проникновение в квартиру не только воров, но также холодного воздуха в морозное время года. А вот в советское время такая роскошь была недоступна. Двери делали из дерева, а сверху обивали дермантином – разновидностью искусственной кожи. Покрытие присутствовало и с внутренней, и с внешней стороны двери. А для того, чтобы улучшить звукоизоляцию и хоть как-то сохранить тепло в квартире, под обивкой размещали подложку из поролона или ваты (иногда даже использовали старые одеяла).
Главная причина, по которой дермантин присутствовал на двери – практичность: он не пропускал сквозняки и неприятные запахи, а также защищал от влаги, царапин, механических повреждений, благодаря чему продлевался срок годности двери. Кроме того, на обивке можно было сделать оригинальный рисунок с помощью гвоздей, чтобы внешний вид входной двери выгодно отличался от соседской. Конечно, при желании можно было использовать и другой материал, однако дермантин был самым дешевым и доступным, поэтому и применялся повсеместно.
6. Входные двери, которые открывались внутрь
Чтобы открыть изнутри дверь, нужно было потянуть на себя.
Продолжая тему входных дверей, нельзя не упомянуть о том, что по советским стандартам они должны были открываться внутрь. Для современного поколения такое решение кажется странным и неудобным, но правительство СССР прекрасно знало, чем его оправдать. Во-первых, лестничные клетки в хрущевках не отличались внушительной площадью – более того, там даже развернуться было сложно. Немного лучше ситуация с «квартирными» площадками стала во времена брежневских построек, но традиция, касающаяся расположения дверей, сохранилась. Во-вторых, согласно нормам пожарной безопасности, двери должны были открываться вовнутрь, чтобы люди могли быстро и безопасно покинуть горящий дом.
7. Маленькие кухни
Интерьер кухни во времена СССР.
Ощутить всю «прелесть» крохотных хрущевских кухонь можно было не только в Советском Союзе, но и сейчас. Поэтому неудивительно, что у современных хозяек, которые вынуждены задействовать буквально каждый метр для хранения, возникает закономерный вопрос: почему раньше для кухонь отводилось так мало места?
На самом деле во времена СССР кухня не считалась архиважной комнатой. Была очень развита индустрия кафетериев и столовых – они встречались чуть ли не на каждом шагу. К тому же сотрудники заводов, школ, больниц и прочих государственных учреждений в обязательном порядке получали обед из трех блюд в середине рабочего дня. В будущем правительство планировало застроить всю страну общепитами, и на фоне этой идеи большая многофункциональная кухня в каждой квартире выглядела как лишняя трата времени и денег.
Был и еще один нюанс – норма жилой площади для однокомнатной квартиры составляла 16 квадратных метров. А так как кухня не была основополагающим помещением в хрущевке, ей выделяли ту квадратуру, «которая оставалась».
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