Вещи из хрущёвок, которые не понимает молодежь

Квартиры в СССР – это нечто особенное. Мало того, что многоэтажные дома быстро строили, чтобы как можно больше людей могли обзавестись собственными квартирами, так еще и оснащали их интересными деталями, которые у современного поколения вызывают удивление.







Мы рассказываем более подробно о том, зачем делали окно в ванной, а также других вещах, обязательно присутствующих в хрущевках.



1. Окно из ванной в кухню

2. Ниша под подоконником на кухне

3. Антресоли

4. Открытые балконы

5. Дермантиновые двери

6. Входные двери, которые открывались внутрь

7. Маленькие кухни

По поводу окна существовало много мифов.Ваши предположения: зачем нужно было это окно? Сразу скажем, что имелось оно практически во всех советских квартирах. Перед тем, как рассказать истинную задумку архитекторов, поделимся самыми популярными предположениями:• Для помощи пострадавшим – бытовые несчастные случаи зачастую происходят именно в ванных комнатах. Всему виной мокрая плитка, а также минимум пространства для маневров. Поскользнуться на полу, упасть и получить травму ничего не стоит, особенно если речь идет о пожилых людях. Если человек пострадал и ему нужна помощь, гораздо проще выбить окно, чем дверь, ведь в советских квартирах она открывалась наружу, и выломать ее в условиях узкого и тесного коридора было проблематично.• Спасение от взрыва – большинство хрущевок были оборудованы газовыми котлами, поэтому нужно было очень тщательно следить за тем, чтобы не было утечки. А на случай невнимательного обращения с газом, как раз и было предусмотрено окно из кухни в ванную. Считалось, что если произойдет взрыв, мощная волна пройдет через окно и не зацепит стену между кухней и ванной. Однако это утверждение больше похоже на миф.Теперь переходим к реальному положению вещей. На самом деле наличие окна было необходимо для соблюдения санитарных норм. Так как в 50-х годах в Советском Союзе то и дело вспыхивала эпидемия туберкулеза, было важно, чтобы в квартирах отсутствовали темные и влажные помещения, которые являлись идеальной средой для развития палочки Коха. К тому же она разрушалась под воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому в санузел должен был регулярно поступать солнечный свет.В некоторых квартирах до сих пор есть эта ниша.Еще один таинственный шкафчик, только на этот раз расположенный под кухонным подоконником. Внутри он был оснащен круглым отверстием, выходящим на улицу, в которое вставлялась пробка. Во времена СССР такие шкафчики представляли собой отличную альтернативу холодильникам, которые не отличались большими размерами и помещались далеко не на любой крохотной кухне. В них хранили овощи, фрукты, консервы, соленья и пр. В зимнее время в нише и так поддерживалась оптимальная температура, не позволяющая продуктам испортиться, а в летнее можно было вытащить пробку, чтобы внутрь попадал свежий воздух, охлаждающий шкафчик.Шкафчик над дверью для хранения.Также в советских квартирах существовал загадочный шкафчик под потолком, который был сильно похож на вход в Нарнию. Туда часто складывали сезонные вещи, банки для консервации (иногда с соленьями), различные инструменты, книги и прочие предметы, которые были не нужны хозяевам в данный момент. В условиях ограниченного пространства хрущевок, такая система хранения была настоящей палочкой-выручалочкой. Антресоли обычно располагались либо в коридоре, либо между прихожей и кухней.Сейчас подобные шкафчики редкость, хотя их польза очевидна. Когда квартира не отличается большими габаритами, на счету оказывается каждый метр площади, а такая система хранения отлично задействует пространство, которое обычно пустует.Балконы в хрущевках не были застеклены.В современных квартирах редко присутствуют открытые балконы – в основном их застекляют еще в период постройки многоэтажного дома. А вот в хрущевках такой роскоши не было, и вновь из-за санитарных норм. Чтобы обеспечить эффективную борьбу с туберкулезом, нужно было позаботиться о том, чтобы ничего не препятствовало попаданию солнечных лучей в квартиру. Кроме того, существовали еще и стандарты пожарной безопасности: в случае возгорания в квартире и перекрытия главного выхода, гораздо проще было эвакуироваться через открытый балкон, чем через закрытый.Интересный факт: Еще одной особенностью хрущевских балконов была плитка на полу, расположенная под наклоном. Такое «архитектурное» решение было обусловлено вопросами практичности: дождевая вода и подтаявший снег не застаивались, и успешно стекали вниз по плитке.Дермантин повышал срок годности двери.Большинство современных входных дверей производятся из прочного металла, чтобы предотвратить проникновение в квартиру не только воров, но также холодного воздуха в морозное время года. А вот в советское время такая роскошь была недоступна. Двери делали из дерева, а сверху обивали дермантином – разновидностью искусственной кожи. Покрытие присутствовало и с внутренней, и с внешней стороны двери. А для того, чтобы улучшить звукоизоляцию и хоть как-то сохранить тепло в квартире, под обивкой размещали подложку из поролона или ваты (иногда даже использовали старые одеяла).Главная причина, по которой дермантин присутствовал на двери – практичность: он не пропускал сквозняки и неприятные запахи, а также защищал от влаги, царапин, механических повреждений, благодаря чему продлевался срок годности двери. Кроме того, на обивке можно было сделать оригинальный рисунок с помощью гвоздей, чтобы внешний вид входной двери выгодно отличался от соседской. Конечно, при желании можно было использовать и другой материал, однако дермантин был самым дешевым и доступным, поэтому и применялся повсеместно.Чтобы открыть изнутри дверь, нужно было потянуть на себя.Продолжая тему входных дверей, нельзя не упомянуть о том, что по советским стандартам они должны были открываться внутрь. Для современного поколения такое решение кажется странным и неудобным, но правительство СССР прекрасно знало, чем его оправдать. Во-первых, лестничные клетки в хрущевках не отличались внушительной площадью – более того, там даже развернуться было сложно. Немного лучше ситуация с «квартирными» площадками стала во времена брежневских построек, но традиция, касающаяся расположения дверей, сохранилась. Во-вторых, согласно нормам пожарной безопасности, двери должны были открываться вовнутрь, чтобы люди могли быстро и безопасно покинуть горящий дом.Интерьер кухни во времена СССР.Ощутить всю «прелесть» крохотных хрущевских кухонь можно было не только в Советском Союзе, но и сейчас. Поэтому неудивительно, что у современных хозяек, которые вынуждены задействовать буквально каждый метр для хранения, возникает закономерный вопрос: почему раньше для кухонь отводилось так мало места?На самом деле во времена СССР кухня не считалась архиважной комнатой. Была очень развита индустрия кафетериев и столовых – они встречались чуть ли не на каждом шагу. К тому же сотрудники заводов, школ, больниц и прочих государственных учреждений в обязательном порядке получали обед из трех блюд в середине рабочего дня. В будущем правительство планировало застроить всю страну общепитами, и на фоне этой идеи большая многофункциональная кухня в каждой квартире выглядела как лишняя трата времени и денег.Был и еще один нюанс – норма жилой площади для однокомнатной квартиры составляла 16 квадратных метров. А так как кухня не была основополагающим помещением в хрущевке, ей выделяли ту квадратуру, «которая оставалась».