С нами не соскучишься!

8 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Пишет автор всякую хрень, лишь бы написать что-нибудь.Устаревшие вещи, ...
  • Ингерман Ланская
    дикие нравыСтраны, где полны...
  • Алексей
    А глаза стало быть прикрывать не надо? Странная защитаДля чего английск...

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Жизнь современного человека похожа на вечную гонку: мы постоянно куда-то спешим, пьем много кофе, нервничаем и, конечно же, страдаем от недосыпания. Большинство из нас прекрасно понимает, что недостаток сна негативно влияет на организм, ослабляя его и подвергая опасности приобретения инфекции из-за сниженного иммунитета, но бессонница и недосыпания от этого не прекращаются.

Если ваш сон нельзя назвать идеальным, вы плохо засыпаете и мало спите, то съедайте на ужин порцию этих чудодейственных продуктов, и вы будете спать как младенец.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Овсянка


Эту кашу многие воспринимают исключительно как завтрак, но на самом деле помимо многих полезных питательных веществ она содержит гормон сна мелатонин и поэтому станет отличным помощником для тех, кому нужно часто рано вставать и полноценно отдыхать.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Бананы


Этот источник минералов поможет расслабиться вечером благодаря содержанию такой аминокислоты, как триптофан, необходимой для расслабления. Вот только есть бананы позже, чем за час до сна, все же не стоит.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Миндаль


В миндале содержатся белок, магний и триптофан, которые делают этот продукт просто идеальным для позднего перекуса. Для хорошего сна достаточно будет всего лишь горстки этих орешков или столовой ложки миндального масла.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Вишня


В вишне содержится огромнейшее количество мелатонина, именно поэтому всего горсти ягод будет достаточно для крепкого и здорового сна. Если же вместо свежих вишен вы будете пить вишневый сок, то выбирайте неподслащенные марки.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Молоко


Тем, кто желает естественным образом наладить свой сон, поможет молоко, в котором содержится не только кальций, но и белок и триптофан. Если же вы не очень любите молоко, то его можно заменить йогуртом или творогом.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Яйца


Всего лишь одно съеденное яйцо, сваренное вкрутую, способно повлиять на скорость засыпания. Хорошему сну посодействует содержащийся в яйце белок.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Хумус


Благодаря наличию растительного белка хумус прекрасно подойдет для позднего перекуса и поможет уснуть.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Рыба


В тунце, палтусе и креветках не только много витамина В6, но и имеется триптофан, который участвует в производстве серотонина и мелатонина, необходимых для качественного сна.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Травяные чаи


Для полноценного сна можно выпить чашечку зеленого чая. Лучше всего, если в его состав войдут ромашка, лимон и страстоцвет.

Список чудо-продуктов для улучшения сна

Мед


В меде содержится глюкоза, помогающая уснуть. К тому же мед можно употреблять и как отдельный продукт, и как составляющую травяного чая.

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх