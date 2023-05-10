Список чудо-продуктов для улучшения сна

Жизнь современного человека похожа на вечную гонку: мы постоянно куда-то спешим, пьем много кофе, нервничаем и, конечно же, страдаем от недосыпания. Большинство из нас прекрасно понимает, что недостаток сна негативно влияет на организм, ослабляя его и подвергая опасности приобретения инфекции из-за сниженного иммунитета, но бессонница и недосыпания от этого не прекращаются.
Если ваш сон нельзя назвать идеальным, вы плохо засыпаете и мало спите, то съедайте на ужин порцию этих чудодейственных продуктов, и вы будете спать как младенец.
Овсянка
Эту кашу многие воспринимают исключительно как завтрак, но на самом деле помимо многих полезных питательных веществ она содержит гормон сна мелатонин и поэтому станет отличным помощником для тех, кому нужно часто рано вставать и полноценно отдыхать.
Бананы
Этот источник минералов поможет расслабиться вечером благодаря содержанию такой аминокислоты, как триптофан, необходимой для расслабления. Вот только есть бананы позже, чем за час до сна, все же не стоит.
Миндаль
В миндале содержатся белок, магний и триптофан, которые делают этот продукт просто идеальным для позднего перекуса. Для хорошего сна достаточно будет всего лишь горстки этих орешков или столовой ложки миндального масла.
Вишня
В вишне содержится огромнейшее количество мелатонина, именно поэтому всего горсти ягод будет достаточно для крепкого и здорового сна. Если же вместо свежих вишен вы будете пить вишневый сок, то выбирайте неподслащенные марки.
Молоко
Тем, кто желает естественным образом наладить свой сон, поможет молоко, в котором содержится не только кальций, но и белок и триптофан. Если же вы не очень любите молоко, то его можно заменить йогуртом или творогом.
Яйца
Всего лишь одно съеденное яйцо, сваренное вкрутую, способно повлиять на скорость засыпания. Хорошему сну посодействует содержащийся в яйце белок.
Хумус
Благодаря наличию растительного белка хумус прекрасно подойдет для позднего перекуса и поможет уснуть.
Рыба
В тунце, палтусе и креветках не только много витамина В6, но и имеется триптофан, который участвует в производстве серотонина и мелатонина, необходимых для качественного сна.
Травяные чаи
Для полноценного сна можно выпить чашечку зеленого чая. Лучше всего, если в его состав войдут ромашка, лимон и страстоцвет.
Мед
В меде содержится глюкоза, помогающая уснуть. К тому же мед можно употреблять и как отдельный продукт, и как составляющую травяного чая.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии