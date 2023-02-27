Камбоджийские охотники на тарантулов

Глубоко в джунглях камбоджийской провинции местный житель Свэй Леур Рит каждый день часами охотится на тарантулов. Свою добычу он продает близлежащему ресторанчику, расположенному недалеко от города Сиемреап, где находится знаменитый на весь мир храм Ангкор-Ват. Один тарантул стоит 500 риелей (около 12 центов) за штуку.



Вот уже много поколений камбоджийцы охотятся на этих крупных пауков, используя их в целях традиционной медицины, а также употребляя в пищу. Однако широко распространенным блюдом тарантулы стали в Камбодже только в середине 1970-х годов, когда голод во время правления Красных кхмеров вынуждал людей есть все, что попадалось под руку. Несмотря на такое мрачное начало, сегодня пауки считаются деликатесом и продаются на рынках и в ресторанах по всей стране. Тарантулы богаты не только белком, но, кроме того, содержат фолиевую кислоту и цинк, а еще камбоджийцы верят, что они обладают лекарственными свойствами.













Чтобы поймать паука, Рит смачивает конец небольшой палочки бензином и помещает ее в паучье гнездо. Запах бензина выгоняет членистоногих наружу, благодаря чему их легче поймать, не засовывая руку внутрь. На фото: юная охотница на пауков с подносом уже приготовленной добычи, готовой к продаже. (Omar Havana)







Хотя укус тарантулов, на которых охотятся камбоджийцы, не смертелен, охота все равно может быть довольно опасной. Рит объясняет, что иногда охотники ошибочно принимают за паучьи гнезда другие норы и находят там скорпионов или змей. Более того, укус пауков этих видов хоть и не смертельный, но весьма болезненный. На фото: Рит, охотник на пауков из небольшой деревушки в Свэй Леур, ищет свою добычу в камбоджийских джунглях. (Omar Havana)







Долгая война в Камбодже оставила страшное наследие — множество противопехотных мин; по некоторым оценкам, на территории страны сейчас установлено от 4 до 6 миллионов мин. На фото: семья охотника на пауков в процессе поиска гнезд. (Omar Havana)







Но в стране, где более 20% населения живет всего на 1 доллар в день, риск для многих людей оправдан. Хороший охотник может поймать около 100 пауков в день, а это почти 12 долларов дохода. На фото: Рит разгребает паучье гнездо. (Omar Havana)







«Многие ловят пауков, чтобы заработать, но для меня это еще и хобби, — говорит Рит. — Я люблю есть пауков. Это как рыбалка для тех, кто любит рыбу. Мы получаем удовольствие от долгой охоты в лесу, а вечером можем хорошо посидеть, поедая наш «улов» в компании друзей за кружкой прохладного пива». На фото: охотник готовится поймать тарантула голыми руками. (Omar Havana)







Одним из самых популярных мест, где можно найти тарантула, является рынок Скуон, примерно в 75 км от столицы Пномпень по дороге в Сиемреап. Скуон стал популярной туристической достопримечательностью за последние годы, и отсюда сотни пауков либо перепродают на другие рынки в соседние деревни, либо готовят прямо на месте, чтобы подавать в ресторанах. На фото: Рит играет с пойманным пауком. (Omar Havana)







Хотя тарантулов можно жарить на решетке и подавать с рисом и овощами, самый популярный способ приготовить паука — приправить его соевым соусом, чесноком, солью и даже сахаром, а затем обжарить до хрустящей корочки. Говорят, брюшко, где больше всего мяса, — лучшая часть паука, хотя ножки и хвост также едят. Особенно знатоки ценят самок, так как их яйца обладают особенным ароматом и вкусом. На фото: продавец пауков на рынке. (Omar Havana)







В Камбодже верят, что тарантулы лечат боль в коленях, спине и проблемы с дыханием, а также улучшают эрекцию и повышают энергию. Также считается, что они могут сделать женщин более красивыми. Обычно доктора маринуют их в рисовом вине в течение месяца перед продажей. На фото: шеф-повар ресторана готовит тарантула для посетителей. (Omar Havana)







Однако, наверное, самым странным применением для тарантулов является то, что их держат в качестве домашних питомцев для детей охотников. Рит говорит, что сначала паукам вырезают жвалы, «чтобы было безопаснее». На фото: девочка играет с несколькими тарантулами в лавке своей семьи недалеко от рынка Скуон. (Omar Havana)



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