5 русских кладов

Думаете, поиски кладов занятие для безумцев? А вот и нет. На территории России только за последний век произошло столько событий, золотой запас всей страны переезжал столько раз, что найти реальный клад действительно может каждый.









К примеру, в 2014 году на набережной Ижевска рабочий наткнулся на царское золото при укладке дороги. В прошло году водопроводчики нашли часть золота Стеньки Разина в подвалах суздальского монастыря — так чем вы хуже? Вот целых пять еще не найденных сокровищ, каждое из которых вполне может превратить вас в миллионера.







Клад Леньки Пантелеева

Золото Колчака

Сокровища Смоленского банка

Золотые кони хана Батыя

Затопленное золото