Творческие личности всегда найдут, чем себя занять в вынужденной самоизоляции.

Но если вам нужен всего лишь толчок, тогда стоит обратить внимание на наш сегодняшний материал.

Эти 12 стильных поделок для дома, которые можно сделать буквально за выходные.

1. Декоративная полка

Декоративная полка для цветов.

Эффектная полка для цветов, которую можно легко сделать из неожиданных, но весьма доступных материалов. все что вам понадобится - два хулахупа, две полки из ДВП, пара деревянных палочек и баллончик с аэрозольной краской цвета металлик. Фишка всей это конструкции в том, что она выглядит дорого и стильно так, что никому и в голову не придет, из чего она сделана.

2. Вертикальная клумба

Многоуровневая вертикальная клумба.

Многоуровневая вертикальная клумба, сделанная из больших пластиковых бутылей воды и пластиковой трубы. Все детали конструкции нужно покрасить в яркие оттенки и соединить. В основании конструкции ПВХ-труба среднего диаметра, обрезанные пластиковые бутылки нанизываются на нее, засыпаются землей и используются для выращивания цветов.

3. Флорариум

Декоративная теплица для комнатных цветов.

По информации, этот потрясающий флорариум под силу сделать каждому! Для этого понадобятся обычные рамки для фотографий, выполненные в едином стиле: четыре побольше и четыре поменьше.

4. Декоративная ваза

При необходимости рамки можно покрасить, искусственно состарить, украсить росписью, а потом соединить при помощи клея. Не забудьте, что крышка конструкции должна быть съемная, чтобы вы потом смогли ухаживать за цветами, находящимися внутри.

Декоративная ваза для фруктов, конфет или зелени.

Декоративная ваза, сделанная в буквальном смысле из мусора, которую можно использовать для хранения фруктов, конфет и зелени. Для изготовления конкретно этой вазы были использованы: ножка старого подсвечника, тарелка от микроволновки, проволочная корзина и крышка от кастрюли, но вы можете использовать другие подходящие вещи. Все детали нужно покрасить и соединить между собой при помощи клея.

5. Столик-аквариум

Журнальный стол с живыми рыбками.

Невероятный журнальный столик ручной работы, внутри которого плавают живые рыбки. Несмотря на достаточно простые и доступные материалы, конструкция получилась необычной и очень стильной. Так, для сооружения стола были использованы широкие ПВХ-трубы и столешница из стекла.

6. Декоративные корзины

Декоративные корзины для хранения.

Хранить вещи на открытых полках можно в красивых декоративных корзинах. Можно купить готовые корзины в хозяйственном магазине, а можно сделать своими руками и существенно сэкономить. Для реализации задумки вам понадобятся обычные пластиковые ящики для овощей, мешковина или лен и широкие ленты.

7. Подставка для столовых приборов

Стильная подставка для столовых приборов.

Чудесная подставка для столовых приборов, сделанная из старой разделочной доски и узких жестяных баночек. Чтобы конструкция приобрела эффектный вид, баночки нужно покрасить, декорировать стикерами, лентой или бечевкой. Последний этап - соединение всех элементов при помощи клея в единую конструкцию.

8. Подставка для ножей

Необычная подставка для ножей.

Практичная и оригинальная подставка для ножей, смастерить которую под силу любому. Для этого понадобится лишь 3-4 старые книжки и грубая веревка. Книги нужно склеить между собой или крепко связать так, чтобы их корешки плотно прилегали друг к дружке, и подставка готова к использованию.

9. Пуф

Плетеный пуф.

Не спешите выбрасывать стертые покрышки, превратите их в красивые плетеные пуфы. Для этого вам понадобится моток бечевки, горячий клей и два круга фанеры. Готовое изделие прекрасно впишется в интерьер современной городской квартиры или в ландшафт дачного двора.

10. Держатель для сережек

Подставка для украшений.

Простой органайзер для сережек и браслетов, который можно сделать из самых обычных плоских палочек от мороженого. Просто покрасьте их в яркий цвет и склейте между собой.

11. Корзина для фруктов

Фантастическая корзина для фруктов.

Фантастическая корзина для фруктов, которую можно сделать из самой обычной бечевки и клея. По мнению, корзинка такого типа станет настоящим украшением обеденного стола.

12. Торшер

Обновленный торшер.

Самый обычный настольный торшер можно обновить при помощи нескольких пластиковых детских игрушек из металла или пластика. Лучше всего для этих целей подойдут солдатики и зверюшки. Выбранные элементы нужно покрасить в белый или стальной цвет и приклеить к подставке лампы.

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