Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны.

1. «Как правильно использовать банан»

Джиллиан Андерсон - американская актриса кино и телевидения.

2. Лучшие друзья

Тоби Магуайер и Лео ДиКаприо

3. Мерлин Монро

Занятия спортом.

4. Брюс Ли

Гонконгский и американский киноактёр.

5. Фотосессия с чемпионом

Американская актриса Дрю Бэрримор в объятьях сумоиста.

6. Фотография из семейного архива

Маленький Барак Обама с дедом.

7. Дэвид Духовны

Известный американский актёр и продюсер.

8. Николь Кидман

Австралийская актриса и продюсер.

9. Десятилетний Дэниел Рэдклифф

Необычная форма наказания.

10. Американский киноактёр и композитор

Клинт Иствуд катается на скейте по Риму.

11. Будущие актрисы

Скарлетт Йоханссон и Джессика Бил.

12. Влюблённая пара

Кэйт Мосс и Джонни Депп.

13. Эксклюзивное фото

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.

14. Робин Уильямс

Портретный снимок молодого Робина Уильямса.

15. Подарок для принцессы

Семилетняя Дрю Бэрримор дарит игрушку принцессе Диане.