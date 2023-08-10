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Фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны


Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны.

Редкие фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны.

Знаменитости всегда под прицелом папарацци и пристальным вниманием поклонников. А в век высоких технологий наблюдать за жизнью любимых музыкантов и актёров стало гораздо проще – достаточно всего-то зайти в интернет. Но в Сети, как правило, можно увидеть однотипные скучные фотографии. В этом обзоре редкие снимки знаменитостей, которые вряд ли увидишь в глянцевых журналах.

1. «Как правильно использовать банан»


Джиллиан Андерсон - американская актриса кино и телевидения.

Джиллиан Андерсон - американская актриса кино и телевидения.

2. Лучшие друзья


Тоби Магуайер и Лео ДиКаприо.

Тоби Магуайер и Лео ДиКаприо.

 

3. Мерлин Монро


Занятия спортом.

Занятия спортом.

 

4. Брюс Ли


Гонконгский и американский киноактёр.

Гонконгский и американский киноактёр.

 

5. Фотосессия с чемпионом


Американская актриса Дрю Бэрримор в объятьях сумоиста.

Американская актриса Дрю Бэрримор в объятьях сумоиста.

 

6. Фотография из семейного архива


Маленький Барак Обама с дедом.

Маленький Барак Обама с дедом.

 

7. Дэвид Духовны


Известный американский актёр и продюсер.

Известный американский актёр и продюсер.

 

8. Николь Кидман


Австралийская актриса и продюсер.

Австралийская актриса и продюсер.

 

9. Десятилетний Дэниел Рэдклифф


Необычная форма наказания.

Необычная форма наказания.

 

10. Американский киноактёр и композитор


Клинт Иствуд катается на скейте по Риму.

Клинт Иствуд катается на скейте по Риму.

 

11. Будущие актрисы


Скарлетт Йоханссон и Джессика Бил.

Скарлетт Йоханссон и Джессика Бил.

 

12. Влюблённая пара


Фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны

Кэйт Мосс и Джонни Депп.

 

13. Эксклюзивное фото


Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг.

 

14. Робин Уильямс


Портретный снимок молодого Робина Уильямса.

Портретный снимок молодого Робина Уильямса.

 

15. Подарок для принцессы


Семилетняя Дрю Бэрримор дарит игрушку принцессе Диане.

Семилетняя Дрю Бэрримор дарит игрушку принцессе Диане.

 

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Фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороны

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Фотографии знаменитостей, которые позволят взглянуть на них с другой стороныПодписаться на мой Instagram
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