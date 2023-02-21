Пять малоизвестных фактов о сахаре и его свойствах

Если смешать сахарную пудру с холодной водой, то она растворится не до конца: в воде образуются клейкие комочки крахмала. Не заменяйте сахар сахарной пудрой при готовке.
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2. Коричневый (тростниковый) сахар быстро твердеет на воздухе, превращаясь в плохо растворимый камень. Чтобы этого не происходило, держите такой сахар в герметично закрытой банке. Если же сахар уже затвердел, вернуть его к жизни довольно просто: упакуйте его в плотно закрывающийся контейнер вместе с чем-нибудь, что способно отдать влагу. Что угодно: от ломтика яблока до кусочка влажной ткани. Закутайте контейнер пищевой плёнкой, а сверху положите влажное бумажное полотенце. Примерно через день сахар станет мягким.
3. Опытные хозяйки знают, что сахар способен нарушать законы физики: например, в одном стакане воды вы легко растворите (если захотите) два стакана сахара! Как же так?
Конечно, никакие законы тут не нарушаются: просто молекулы сахара обладают свойством «протискиваться» в пространство между молекулами воды. С помощью нагревания воды можно вместить более двух килограммов сахара в один стакан воды! Собственно, примерно так и появились леденцы.
4. Никакой разницы между свекольным и тростниковым сахаром нет. В процессе рафинирования мы получаем чистую сахарозу, поэтому химический состав сахаров идентичный. Производители даже не обязаны указывать, какой продукт подвергся переработке: свекла или сахар.
Коричневый тростниковый сахар — это рафинированный сахар, покрытый тонкой плёнкой мелассы — густой тёмной жидкости, оставшейся после переработки сахарного тростника.
Меласса, остающаяся после переработки свеклы, непригодна в пищу человеку. Поэтому коричневого свекольного сахара не бывает.
5. Крахмалы и сахара — два очень тесно связанных семейства веществ. Вот почему путём сложной химической реакции мы можем получить сладкий кукурузный сироп из относительно несладкой кукурузы.
Однако ни один сахар, кроме сахарозы, содержащейся только в свекле и тростнике, не может быть таким же сладким, как она. Именно поэтому продукты нашего времени, подслащенные кукурузным сиропом, отличаются на вкус от тех продуктов, что производили раньше. Если вы хотите, например, попить «ту самую газировку из детства», ищите ту, что подслащена сахаром или сахарозой, а не сиропами.
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