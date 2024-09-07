Плодородный полумесяц и пыльный котёл: 4 необычных географических региона планеты

География всегда подразумевала создание на карте планеты отдельных регионов и территорий. И очень часто их названия особо не привлекают внимание. Однако есть и такие явления, при наименовании которых их авторы явно решили использовать метафоры, причём далеко не всего обывателю они вообще будут понятными, тем более что со временем они склонны к изменению смысла.
1. Кофейный пояс
Кофейный пояс Земли. /Фото: coffeefant.ru, albayan.ae
В этот регион входит большое количество стран Южной и Центральной Америки, Азии и Океании, а также Африки. Исходя из названия, можно понять, что речь идёт о местах выращивания кофе и какао. Расположение пояса определяется определённым климатом, ведь многочисленные попытки культивировать кофейные растения за его пределами ни разу не стали успешными. Так, Кофейный пояс представляет собой влажную экваториальную зону, которая отличается устойчивой среднегодовой температурой в районе 20 °C, а также сбалансированным объёмом солнца и осадков. Самым известным государством этого региона является Бразилия, она же давно признана лидером по производству кофе.
2. Плодородный полумесяц
Место появления неолитической революции. /Фото: albayan.ae, autogear.ru
Плодородный полумесяц располагается на территориях современного Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Ливана, Палестины, Сирии, Турции и Кипра. Однако известен этот регион ещё со времён древних государств Месопотамии. То есть, он охватывает страны Ближнего Востока, образуя полумесяц, который огибает Средиземного моря. Впрочем, конкретный термин этому району дал и популяризовал только в начале прошлого столетия американский исследователь Джеймс Генри Брэстед, занимавшийся древнеегипетской и месопотамской культурами. Он пришёл к выводу, что возвышение цивилизаций на территории между Нилом, Тигром и Евфратом произошло за счёт идеального климата для развития сельского хозяйства. Именно поэтому данный регион стал родиной неолитической революции.
3. Пыльный котёл
Даже пыль может стать причиной появления географического региона. /Фото: nrcs.usda.gov, wikipedia.org
Это странное название было приписано нескольким американским штатам: Вайомингу, Колорадо, Канзасу, Монтане, Небраске, Техасу, Нью-Мексико, Оклахому, Северной и Южной Дакоте. Фактически пыльный котёл располагается в районе Великих равнин, которые давно стали известны. Благодаря масштабным размерам и исключительному плодородию. Однако на протяжении десятилетий люди слишком бездумно использовали тамошние почвы, и в итоге это привело к настоящей катастрофе: в тридцатые годы прошлого века на протяжении нескольких лет часть этой территории в пределах дюжины американских штатов подверглась кошмарной засухе и постоянным пыльным бурям. Тогда-то и был придуман термин, который описывает данное явление.
4. Банановые республики
Гватемала - одна из самых известных банановых республик. /Фото: wikipedia.org, mapme.club
Под это географическое определение попадает множество стран Азии, Африки, Центральной и Южной Америки и даже одна страна в Океании. В данном случае, название термина отражает его первоначальную суть: основной статьёй экспорта этих стран на протяжении долгих лет являлись бананы, которые не произрастали в других государствах. Однако со временем это понятие получило ещё одно значение: банановой республикой стали называть не только страны, которые поставляют бананы или другие фрукты, но и территории, которая находятся под управлением коррумпированного диктатора, а экономически зависит от одного-двух ресурсов.
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