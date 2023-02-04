Голодные игры: какой будет еда будущего

В принятой ООН в 1948 году Всеобщей декларации прав человека содержится статья, согласно которой каждый имеет право на достойное питание. Но несмотря на это, по данным ВОЗ, примерно 30% населения Земли страдает от недостатка еды. Масштабную нехватку продовольствия люди могут ощутить уже к 2050 году. По прогнозам ученых из Университета Миннесоты, к этому моменту население земли вырастет до 9,6 млрд человек и не сможет прокормить себя. Поэтому уже сейчас ученые по всему миру трудятся над созданием еды будущего. Порошковая еда, блюда из медуз, вода из фекалий и другие варианты пропитания — в фотогалерее далее.
Пищевой пластырь
Трансдермальный пластырь — не новое слово в медицине. Сегодня его чаще всего используют для отказа от курения. В середине нулевых ученые совместно с Министерством обороны США начали разрабатывать пищевой пластырь, способный поставлять в организм необходимые микроэлементы и витамины. По задумке создателей, биологически активные вещества должны всасываться через поры кожи, а затем по кровеносной системе разноситься по организму. Встроенный в пластырь чип сможет считать информацию о сытости человека и при необходимости даст организму «добавку». В первую очередь пищевой пластырь пригодится военным в зоне боевых действий, космонавтам и шахтерам. По оценкам доктора Патрика Данна, руководящего разработками, первые образцы трансдермального пластыря появятся к 2025 году.
Питательная жвачка
В повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» эксцентричный кондитер Вилли Вонка выпускал жвачку-обед. Жующему ее казалось, что он съел полноценный ланч из трех блюд и что он абсолютно сыт. Воплотить сказочную задумку в реальность решил британский ученый Дэйв Харт из Института пищевых исследований в Норвиче и в 2010 году приступил к работе. В жевательную резинку Харт придумал внедрять микрокапсулы со вкусом тех или иных продуктов, лопающиеся при контакте со слюной. Более мягкие капсулы со вкусом первых блюд «раскрываются» вначале, а более твердые, со вкусом горячего и десерта, позднее и при более интенсивном жевании. Харт сумел разработать технологию, которая уберегает вкусы от смешивания. Для этого разные слои жевательной резинки он проложил желатином.
Порошковая еда
Слоган популярного в 90-е годы растворимого напитка Invite «Просто добавь воды!» взял на вооружение американский программист Роб Рейнхарт. В 2013 году он представил порошковый коктейль под названием Soylent, способный, по уверениям создателя, полностью заменить традиционную еду. Все, что нужно сделать перед его употреблением, — просто разбавить смесь водой. При этом в составе коктейля уже будет необходимое количество витаминов, аминокислот, жиров, углеводов и белков. Сам Рейнхарт в качестве эксперимента в течение месяца питался лишь порошком Soylent. За это время он сумел скинуть пару лишних килограммов, чувствовал себя здоровым и энергичным, но главное — не отвлекался на мысли о еде.
Вслед за Soylent на рынке появились другие аналоги порошковой еды. Один из них — органический коктейль Ambronite, подходящий даже вегетарианцам. Его создатели сделали упор на натуральность продукта, а в его состав включили органические яблоки, ягоды и измельченные орехи. Одна порция смеси Soylent обходится в $2,5, после приема которой чувство голода не ощущается на протяжении 5 – 6 часов.
Вода из фекалий
Дефицит питьевой воды — одна из глобальных проблем XXI века. Свой вариант ее решения предложил богатейший человек мира 2016 года по версии Forbes Билл Гейтс, состояние которого оценивается в $75 млрд. Миллиардер инвестировал средства в проект Omni Processor, занимающийся переработкой фекалий в питьевую воду. Его пилотная версия была запущена в 2015 году в сенегальском Дакаре. Установка, перерабатывающая экскременты в воду и электричество, была разработана компанией Janicki Bioenergy. Дакар с населением в 3,4 млн человек для запуска Omni Processor был выбран неслучайно — треть местного населения не имеет доступа к канализации.
Сам Гейтс не брезгует пить воду, полученную из продуктов человеческой жизнедеятельности. В своем блоге миллиардер написал: «Я наблюдал, как фекалии по конвейеру попадали в большой резервуар, где проходили процесс очистки: из них выпаривали воду, потом перерабатывали. Через несколько минут я смог оценить конечный результат: стакан чистой вкусной воды».
Яйца растительного происхождения
Помимо воды из фекалий фонд Билла и Мелиссы Гейтс проинвестировал разработку яиц растительного происхождения. Кроме супругов в проект, который разрабатывали биохимики из компании Hampton Creek Foods, вложился еще один предприниматель — соучредитель PayPal Питер Тиль. Для получения веганских яиц, которые представляют собой порошок, используемый в приготовлении блюд, были отобраны 12 растений, в числе которых оказались горох и сорго. Полуфабрикат получил название «Beyond Eggs» и поступил в продажу в США в 2013 году. Яйца растительного происхождения не содержат антибиотиков, холестерина и вредных микроорганизмов. Кроме этого, Билл Гейтс отметил их экологичность и этичность производства «без куриц».
По прогнозам ООН, в будущем цена на продукты животного происхождения существенно возрастет. А значит их заменители будут необходимы. По словам основателя компании Hampton Creek Foods Джоша Тетрика, аналоги популярных продуктов, полученные из растительных компонентов, кроме всего прочего смогут помочь в борьбе с голодом в странах третьего мира.
Мясо из пробирки
Еще в 30-х годах прошлого века Уинстон Черчилль говорил: «Через 50 лет мы не будем абсурдно выращивать целого цыпленка, чтобы есть только грудки или крылышки, а будем выращивать эти части отдельно в подходящей среде». Бывший премьер-министр Великобритании ошибся на несколько десятилетий. Первый кусок говядины весом в 140 граммов, полученный в лаборатории с помощью стволовых клеток, был представлен в 2013 году. «Мясо из пробирки» синтезировала команда профессора Марка Поста из Университета города Маастрихта, а главным инвестором проекта выступил сооснователь Google Сергей Брин (№13 в глобальном рейтинге Forbes, состояние $34,4 млрд). Он вложил в разработку искусственного мяса $300 000. Тогда кусок говядины продегустировали несколько добровольцев, но его вкусом остались недовольны. Следующие несколько лет у сотрудников лаборатории ушли на улучшение качества мяса и снижения его цены — к 2015 году себестоимость килограмма продукта составила $80. «Мясо из пробирки» может появиться на прилавках магазинов через 5 — 10 лет, считает Марк Пост. Причем все больше людей станет отдавать ему предпочтение из-за этических соображений.
Еда, напечатанная на 3D-принтере
Дома, протезы, оружие и многое другое. Технология 3D-печати с каждым годом расширяет круг своих возможностей. И нет ничего удивительного в том, что ученые попробовали напечатать еду. Одним из первых прототип подобного устройства представил американский инженер Аньян Контрэктор из компании Systems & Materials Research Corporation. Вскоре на его разработку обратили внимание в NASA и выдали грант на дальнейшие исслдеования. Еду принтер создает из нескольких питательных компонентов, содержащихся в специальных картриджах. Их срок годности — не менее 30 дней, что решает проблему со скоропортящейся едой.
Еще один проект, занимающийся разработками напечатанной на 3D-принтере еды, — нью-йоркская компания Modern Meadow. Ее специалисты сосредоточились на создании кожи и мяса и в 2014 году получили грант в размере $10 млн. «Настоящий 3D-печатный стейк — это почти фантастика на сегодняшний день», — отметил глава фирмы Андраш Форгэкс. «Конечно, это будет не первый наш продукт, потому что создать стейк — дело очень сложное. Первой волной мясных продуктов, созданных таким методом, скорее всего станут полуфабрикаты из рубленого мяса и паштеты».
Медузы
Популяция медуз достигла критической отметки. Такие данные в своем докладе опубликовала ООН в 2013 году. Медузы представляют угрозу для судов, забивают стоки электростанций и едят своих конкурентов по пищевой цепочке. В странах Азии медузы и сами давно вошли в рацион и их называют «хрустальным мясом». Специалисты ООН советуют перенять азиатский опыт и представителям других наций: «Если вы не можете бороться с ними, ешьте их». Это поможет сократить популяцию медуз и обеспечит дополнительной едой человечество в будущем.
В употреблении медуз в пищу есть свои плюсы. Они содержат полезный набор витаминов и минералов, являются источником протеина, а также насчитывают минимум калорий.
Вдыхаемая еда
Вместо пережевывания и глотания биомедицинский инженер и профессор Гарвардского университета Дэвид Эдвардс предложил вдыхать еду. В 2011 году он представил аппарат Le Whaf — устройство, в котором к столу подается съедобный туман. Специальная жидкая субстанция с концентратом вкуса томатного супа или шоколадного торта помещается в стеклянную емкость, где под воздействием ультразвука расщепляется на мельчайшую взвесь. Также при помощи Le Whaf превращать в пар можно и алкоголь. Чтобы вдохнуть продукт и ощутить его вкус во рту, Эдвардс предусмотрел специальную стеклянную трубку. Стоит отметить, что в создании составов с различными вкусами ученому помогал знаменитый французский шеф-повар-экспериментатор Тьерри Маркс, известный своим жидким лотарингским пирогом и меренгами, приготовленными в азоте. «Le Whaf приближает нас к будущему, в котором питание — одновременно эфемерное и неотъемлемое действие, что-то вроде дыхания», — комментировал свое изобретение Эдвардс.
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