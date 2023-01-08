17 фотографий таинственного мира у нас под ногами

1. Рабочий стоит внутри туннеля Кункас II, расположенного недалеко от города Маурити (Бразилия). Этот туннель свяжет строящиеся каналы, предназначенные для перекачки воды из реки Сан-Франциско в четыре засушливых бразильских штата.
2. Спуск в главный зал крупнейшей подземной пещеры Великобритании Гепинг Гилл, расположенной вблизи города Инглтон. Глубина этой пещеры достигает 100 метров, дважды в год туда проводятся экскурсии.
3. Туристка рассматривает огромный подземный резервуар, предназначенный для регулировки давления воды в Токио. Этот противопаводковый коллектор — крупнейший в мире. Он предназначен для слива паводковых вод, используется примерно семь раз в год, а в остальное время «работает» туристической достопримечательностью.
4. 9-летняя Нихал смотрит на улицу из входа в подземную римскую гробницу, используемую в качестве укрытия от обстрелов и бомбардировок правительственных сил, в Джебель аль-Завейя (Сирия). В северной Сирии повстанцы, солдаты и местное население активно используют древние и средневековые постройки как защитные сооружения в ходе продолжающейся войны.
5. Подземный тоннель Вотервью, выходящий на государственную автостраду № 16, расположенный в Окленде (Новая Зеландия).
6. Люди молятся вблизи церкви Святого Георгия, одной из одиннадцати известных монолитных церквей построенных из скалы, во время празднования Страстной пятницы в Лалибеле (Эфиопия).
7. Там же. Православные христиане сидят около одной из церквей.
8. Посетитель спускается по лестнице в новое хранилище Всемирного Выставочного Центра Британского Музея в Лондоне, Англия. Строительство обошлось в 135 млн. фунтов стерлингов. Подземная часть здания достигает глубины в 20 метров.
9. Молодой шахтер ведет своих ослов обратно в забой в Чоа Сайдан Шах в провинции Пенджаб (Пакистан). Шахтеры в Чао Сайдан Шахе используют ослов для перевозки угля из шахты на поверхность. В среднем каждый осёл осуществляет около 20 таких поездок в день и переносит за один раз до 20 кг веса.
10. Соляной водопад в соляной шахте Немокон. Эта шахта является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в Колумбии.
11. Сирийские повстанцы копают пещеры в горах вблизи города аль-Латамна в северной части региона Хама, чтобы использовать их в качестве укрытий от бомбежек сил сторонников президента Башара аль-Асада.
12. Рабочий внутри фундамента новой железнодорожной линии в Иу, провинция Чжэцзян (Китай).
13. Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе — Европейской организация по ядерным исследованиям. Он расположен во французской деревне Сен-Жени-Пуйи в окрестностях Женевы (Швейцария).
14. Дома в деревне Кандован (Иран), расположенной примерно в 650 км к северо-западу от Тегерана, Иран у подножия горы Саханд. Поселение славится своими домами, вырытыми из горных пород.
15. Рабочий поднимается по лестнице заброшенной станции метро Даун Стрит в Лондоне. Эта станция была закрыта в 1932 году, однако использовалась во время войны Уинстоном Черчиллем для проведения заседаний кабинета министров. В лондонском метро по меньшей мере 40 хорошо сохранившихся станций уже не используются.
16. Археолог выкапывает скелеты на кладбище Вифлеем, располагавшемся около больницы рядом с железнодорожным вокзалом Ливерпуль-стрит в лондонском Сити. В ходе строительства новых туннелей был обнаружен ряд археологических находок, в том числе 20 римских черепов и средневековое кладбище.
17. Строительство туннеля в городе Сиэтл (США). Режущая головка «Берты», массивного горнопроходческого комплекса, остановленного для ремонта на глубине 36,5 м под землёй недалеко от центра города. 270-тонный передний щит отсоединён и поднят на поверхность с помощью крана.
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