Чем кормили известные писатели своих героев на страницах книг: Лучшие блюда мировой литературы

Иногда в своих книгах автор столь красочно и вкусно описывает какое-либо блюдо, что читателю хочется тут же отбросить все свои дела и бежать в магазин за продуктами. И мастерство писателя играет тут первостепенную роль. Литературные герои в произведениях талантливых писателей, как правило, не едят, а вкушают, а их меню столь разнообразно и вкусно, что из одних только литературных блюд можно составить ресторанное меню на несколько лет вперед, с ежемесячной их полной заменой.
Рассказы Антона Павловича Чехова
Кулебяка по-чеховски. / Фото: www.varimparim.ru
Русский писатель своих героев любил и потчевал их всяческими изысками. Здесь и жареный гусь, который пахнет и скворчит на весь дом, и царские блины, обильно политые маслом, кислые щи и бутерброды с икрой. Но почётное место во всём этом изобилии занимает знаменитая кулебяка по-чеховски. В рассказе «Сирена» Антон Чехов так живо и аппетитно описывает свою «бесстыдную» кулебяку, под которую непременно надо выпить по второй рюмочке, что волей-неволей рука читателя потянется хоть к чему-нибудь съестному. Ибо просто так читать дальше нет никакой возможности из-за разыгравшегося аппетита.
Марсель Пруст «По направлению к Свану»
Печенье «Мадлен». / Фото: www.friendcook.ru
В своем романе автор исполнил целую оду простому, как могло бы показаться на первый взгляд, печенью «Мадлен». Но «мадленки» сулят не только вкусовое и эстетическое наслаждение. Такое чувство, будто эти печенья-пирожные обладают неким волшебным свойством: дарить неземное наслаждение, освобождая от горестей и забот. А потом влекут испробовавшего неземное яство по волнам приятных воспоминаний.
Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок»»
Жареные зеленые помидоры. / Фото: www.blog.agent485.com
Уже само название произведения завораживает. Но распробовать роман Фэнни Флег удается обычно далеко не с первой страницы. Как и не понять сразу, при чем тут жареные помидоры. А они как раз являются символом жизненной стойкости и любви во всех её проявлениях. А потому попробовать жареные зелёные помидоры непременно стоит. Хотя бы для того, чтобы понять вкус жизни.
Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня»
Буйабес. / Фото: www.recept-2u.com.ua
Вопросами питания в Хогвартс занимаются домашние эльфы. Уж какими только изысками не балуют они героев. Кстати, жареные помидоры здесь тоже пользуются спросом. А ещё котлеты и бекон, яичница-болтунья с разными добавками, копчёная сельдь и густая каша. И среди всего этого изобилия особняком стоит буйабес – то ли суп, то ли рагу из овощей, рыбы и креветок. Очень вкусное пикантное блюдо, к которому благоволит Гермиона, успевшая отведать его во время каникул.
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром
Рыба по-креольски. / Фото: www.glamur.co.il
Невозможно забыть, как изголодавшаяся в Таре Скарлетт О`Хара наслаждается вкусной едой в Новом Орлеане. Особое место отведено запечённой в промасленной бумаге рыбе по-креольски, аппетитно расположившейся на подушке из лука и сельдерея, накрытая ярким одеялом из перца, лука и помидоров. Дольки лайма при этом прекрасно оттеняют вкус самой рыбы.
Александр Сергеевич Пушкин
Пирожное бламанже. / Фото: www.sladkoe.menu
В «Барышне-крестьянке» автор потчует своих героев изысканными пирожными бламанже. Их тут сразу три вида: синее, красное и полосатое. А вот в «Евгении Онегине» уже звучит целая ода французской кухне. Несмотря на ограничения поэтического стиха, благодаря всего нескольким строкам можно воочию представить свежайший ростбиф, почувствовать аромат французского сыра, уловив его нежные нотки.
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
Мясные тефтельки. / Фото: www.artfile.ru
Карлсон, любитель варенья, тортов и сладостей, обожал ещё и мясные тефтельки. Достаточно прожаренные и затем тушеные в густом ароматном соусе со сливками. Проказник с моторчиком на спине точно знал толк в мясных тефтельках. Впрочем, если бы читатель решился приготовить их по старинному шведскому рецепту, он непременно стал бы горячим поклонником этого, в общем-то, незамысловатого блюда.
Джон Рональд Руэл Толкин «Хоббит»
Ячменные лепёшки с маслом. / Фото: www.sevensistersscones.com
Маленькие герои повести Толкиена пили кофе из большого кофейника и после кексов приступали к поглощению удивительных ячменных лепёшек с маслом. Если самое вкусное все нормальные живые существа оставляют «на сладкое», то можно себе представить, сколь оригинален вкус этого лакомства для гномов. Впрочем, проделав нехитрые манипуляции, можно отведать это лакомство от Бильбо Бэггинса, приготовленное в собственной духовке.
Иоанна Хмелевская «Всё красное»
Бигос. / Фото: www.vtorueblyda.ru
Иронические детективы пани Иоанны прочно завоевали сердца читателей, а вот рецепт её секретного блюда заслуживает особого внимания. Кажется, что может быть проще приготовления капусты? Но только не в том случае, когда готовится бигос. Он требует долгой подготовки и лишь после трехдневного процесса может подаваться на стол. Основой для бигоса действительно служит капуста, свежая и квашеная, однако без грибов, нескольких видов мяса, чернослива, изюма, овощей и специй, это секретное блюдо начинать готовить не следует.
Александра Маринина «Седьмая жертва»
Яйца по-неаполитански. / Фото: www.magicwishalways.ru
Настя Каменская, в отличие от своего супруга Чистякова, изначально готовить не особенно любила. Но в одной из книг она вдруг открыла для себя и своих читателей удивительный рецепт яиц по-неаполитански. Из нехитрых ингредиентов получается неожиданно яркое, красивое и вкусное блюдо, которое непременно хочется попробовать.
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