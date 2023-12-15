Кипящее озеро в Доминике

Многие путают Доминиканскую Республику с Содружеством Доминика. Эти два государства расположены в Карибском море и сравнительно недалеко друг от друга. Но между ними существенная разница.







Содружество Доминика – крошечное островное государство, расположенное на одноименном острове в гряде Малых Алеутских островов. Именно здесь и находится кипящее озеро Бойлинг. Его название в переводе с английского языка как раз и обозначает «кипящее». Это не метафора. Температура воды в озере Бойлинг может превышать 90 градусов по Цельсию и визуально она действительно начинает закипать. Еще одна особенность данного водоема – из всех «горячих» озер мира, Бойлинг занимает второе место по площади. Озеро закипает в считанные минуты, благодаря выбросам горячего воздуха. В то же время, температура воды может опускаться до 10 градусов Цельсия, в зависимости от сезона и погодных условий. Купаться в озере Бойлинг категорически противопоказано и опасно для жизни.































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