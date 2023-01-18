Сколько зарабатывали в Советском Союзе при пересчете на день сегодняшний

Проблема пересчета номер один

Пересчитать было не просто. |Фото: yaplakal.com.

Проблема пересчета номер два

Большая часть денег шла на общественные нужды. |Фото: lol54.ru.

И все-таки сколько получится?

Можно пересчитать по потребительским ценам. |Фото: fotostrana.ru.

Не в деньгах счастье. Не в деньгах достаток. ¦Фото: sovrus.com.