15 фантастических короткометражек, которые непременно нужно посмотреть

Всего в нескольких минутах этих короткометражных фильмов авторы умудряются уместить всё: и оригинальный сценарий, и неординарное видение будущего, и вполне неплохую игру актёров. Мы отобрали 15 отличных фильмов, на которые определённо стоит потратить своё время.









Комната 8

Черная дыра

Посланник

Код 8

Эйб

Зловещая долина

Круги

Плохой робот

Архетип

Восстание

Темпус

Следовательно, существую

Потерянные воспоминания

Портал: Некуда бежать

В чулане