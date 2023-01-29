15 фантастических короткометражек, которые непременно нужно посмотреть

Всего в нескольких минутах этих короткометражных фильмов авторы умудряются уместить всё: и оригинальный сценарий, и неординарное видение будущего, и вполне неплохую игру актёров. Мы отобрали 15 отличных фильмов, на которые определённо стоит потратить своё время.
Комната 8
События происходят где-то на территории Советского Союза. Некий заключенный попадает в камеру, где уже находится один человек. Увидев красную коробку, новоприбывший интересуется её содержимым…
Черная дыра
Притча о жадности и алчности обычного офисного клерка, в руки которого попадает листок с волшебной черной дырой.
Посланник
Мальчик случайно встречает представителя внеземной цивилизации — гигантского боевого робота, за которым охотятся спецподразделения военных.
Код 8
Четыре процента населения Линкольн Сити обладают сверхспособностями. Эти «Особые» люди живут за гранью бедности и пытаются ухватиться за любую работу, чтобы прокормить семью и не остаться на улице. Но далеко не все из них готовы работать за гроши. Некоторые прибегают к криминальным методам «зарабатывания» денег с помощью своей уникальности. Главный герой еле-еле сводит концы с концами, зарабатывая честным путём, но ущемление прав «Особых» заставляет его пересмотреть свои взгляды…
Эйб
История про дефективного робота и его эмоции.
Зловещая долина
В будущем живущие в трущобах виртуальные наркоманы удовлетворяют свои насильственные импульсы с помощью онлайн развлечений. И в какой-то момент один из продвинутых игроков обнаруживает, что разница между игрой и реальностью крайне иллюзорна.
Круги
В научно-фантастической комедии «Круги» рассказывается о группе энтузиастов, которые отправляются на экскурсию, посвящённую загадке кругов на полях. Гид очень скептически относится к подобным мероприятиям. Но только до тех пор, пока поломка автобуса не становится причиной ночёвки группы рядом с таинственным полем.
Плохой робот
События фильма происходят в недалеком будущем, где телевизорами во всю стену и роботами уже никого не удивишь. Родители мальчика по имени Алекс постоянно ссорятся. Семья стала рушиться прямо на его глазах, и нет никого рядом, кто бы мог поддержать его в трудную минуту. И вот мальчику дарят друга — робота по имени Блинки. Поначалу Алекс очень радуется такому интересному подарку, но со временем он начинает понимать, что Блинки не решит всех его проблем и что его семья так и будет дальше разваливаться. Тогда он начинает вымещать всю злобу на роботе, даже не подозревая, на что способно такое, казалось бы, беззащитное создание.
Архетип
Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, где в центре сюжета восьмифутовый робот RL7, у которого просыпаются странные воспоминания, касательно его прошлого. И, естественно, корпорации, которой это не выгодно, приходится начать полноценную охоту за RL7.
Восстание
В ближайшем будущем разумные роботы были приговорены к ликвидации после того, как у них стало развиваться человеческое эмоциональное поведение.
Темпус
Если бы вы могли остановить мир на 60 секунд, что бы вы сделали? Герои нового научно-фантастического короткометражного фильма «Темпус» выбрали самый очевидный вариант.
Следовательно, существую
Таинственная встреча человека, который утверждает, что он из будущего, с человеком, который является им в прошлом. Действие происходит в сеттинге путешествий во времени по теории параллельных миров.
Потерянные воспоминания
На сегодняшний день мы еще далеки от настоящей цифровой эры, но герои этого фильма уже живут в ней некоторое время. Письма, фотографии, заметки и т.д. — все хранится в электронном виде, но как же это связано с обыкновенной парой влюбленных, приехавших посмотреть на Эйфелеву башню? Ответ в этом фильме.
Портал: Некуда бежать
Женщина просыпается в запертой комнате без памяти, кто она и как она туда попала.
В чулане
Пара переезжает в новую квартиру, где со шкафом происходит что-то странное.
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