Как быстро поймать всех тараканов в доме

Если в доме потравили тараканов в канализации, то они начинают активно подниматься в квартиры. Чтобы поймать как можно больше тараканов, установите самодельную липкую приманку, которая реально работает и стоит копейки!







Вам нужен будет особый скотч. Не берите обычный — он недостаточно липкий. Вам необходима лента армированная, клейкая. Найти её можно в хозяйственных и строительных магазинах.







Отрежьте две полоски 25 см (можно больше).







Склейте их вместе, загните края, чтобы ленту можно было спокойно передвигать. В центр положите приманку: лучше что-то жареное, с ярким запахом. Отлично подойдёт немного жареного мяса. Положите липкую приманку за кухонным гарнитуром, близко к трубам. Она будет работать в течение 3 дней — потом нужно будет поменять на новую. Убедитесь сами, насколько эффективен этот способ!







Подробнее о том, как поймать тараканов с помощью скотча, смотрите в видео ниже:



