Ошибки, из-за которых вещи быстро выходят из строя и отправляются на помойку

Мы зачастую делаем многие вещи на автомате, даже не задумываясь о том, что можно сделать лучше. В случае с одеждой, например, храним куртки в расстегнутом виде, стираем вещи из деликатных тканей вместе с джинсами и вешаем свитера традиционным способом, из-за чего они растягиваются и теряют форму.

Хорошо, что в современном мире есть интернет и можно если не придумать самому, то хотя бы подглядеть чужие хитрости.

Мы изучили самые распространенные ошибки, связанные с хранением и эксплуатацией некоторых предметов гардероба и аксессуаров. А потом заодно решили разобраться, как же можно это исправить, чтобы вещи служили нам дольше.



10. Используете пластиковые чехлы для хранения вещей

9. Не приводите замшевую обувь в порядок с помощью пилки

8. Не используете мешочек для стирки

7. Не обдаете растянувшиеся резинки кипятком

6. Используете неправильные типы вешалок и не застегиваете куртки

5. Не применяете спрей для разглаживания ткани

4. Вешаете несколько вещей друг на друга

3. Не подкладываете тканевую стельку в туфли

2. Неправильно храните свитера на вешалках

1. Не замораживаете капроновые колготки перед использованием

Для хранения сезонной одежды приходится прибегать к использованию чехлов и коробок. Вот только то, что отлично работает в случае с краткосрочным хранением, например пластиковые пакеты, в которых вещи отдают из химчистки, для долгосрочного пребывания вовсе не подходит.Все дело в банальном отсутствии воздухопроницаемости. Отсутствие воздуха и возможности проветривания, конечно же, плохо сказывается на ткани. К тому же пластик вполне привлекателен для насекомых. Лучше отдать предпочтение тканевым чехлам и плетеным или картонным коробкам.Замшевая обувь требовательна, и содержать ее в чистоте довольно сложно. Однако ее привлекательность заключается в прочности и долговечности, поэтому порой все же трудно отказать себе в удовольствии приобрести такую пару. Хорошая новость состоит в том, что все же существуют хитрости, благодаря которым ухаживать за этим материалом становится проще.Например, полотенце, смоченное в уксусе, творит чудеса со свежими и влажными загрязнениями. Пятна на масляной основе можно убрать, если обработать их кукурузным крахмалом, оставить его на 10 минут и затем протереть обувь чистым полотенцем. В работе со старыми и въевшимися пятнами, как ни странно, могут помочь маникюрные принадлежности. Сначала нужно чуть «причесать» пятно щеточкой для ногтей. Затем следует очень деликатно потереть его одноразовой пилочкой малой абразивности. В заключение можно обработать поверхность специальными губками для замши.Многие грешат тем, что стирают вещи из деликатных тканей и нижнее белье по тому же принципу, что и остальные вещи: просто закидывая их в барабан в «голом» виде. Однако в барабане стиральной машины подобные предметы гардероба могут быстро растянуться и потерять форму. А при стирке вместе с вещами, на которых есть фурнитура, любимый топ с кружевом может просто-напросто порваться.Чтобы этого не происходило, достаточно всего лишь приобрести специальный мешок для стирки из полиэстера или нейлона. В нем деликатные вещи будут защищены практически от любых неприятностей. То же самое касается и бюстгальтеров. Специальный мешок или пластиковый контейнер для стирки обладает специфической формой, которая подходит для стиральных машин и при этом позволяет избежать деформации изделий.Резинки для волос в виде пружинок крайне удобны и не травмируют волосы, однако могут довольно сильно растянуться при ежедневном использовании. В таком состоянии функциональность резинки значительно снижается, она слабо поддерживает волосы.К счастью, вернуть резинке первозданный вид проще простого: нужно положить ее в небольшую глубокую посуду и залить кипятком. Она тут же сожмется и обретет прежнюю форму. Дайте ей прогреться в течение нескольких секунд, вылейте воду и аккуратно выньте из миски или тарелки (осторожно, горячо).Один набор вешалок для всех типов вещей — не слишком удачное решение, которое оказывает негативный эффект на сами предметы гардероба. Чтобы избежать появления ямочек на плечах блузок, рубашек и футболок, важно выбирать изогнутые вешалки, желательно бархатные, чтобы предотвратить появление зацепок. Для юбок и брюк оптимально брать вешалки с зажимами, а для костюмов и блейзеров — пластиковые, с широкими плечами.Для пальто и курток лучше всего подойдут вешалки из плотных пород дерева, так как эти элементы гардероба довольно тяжелые. Кроме того, желательно застегивать верхнюю одежду, чтобы она не теряла форму. Особенно это касается хранения вещей в несезон. Тем более что так куртки выглядят гораздо опрятнее и не будут задевать друг друга и соскальзывать.Глажка может быть довольно утомительным занятием, а порой и плачевным для вещей, если была выбрана неправильная температура, оплавлена пластиковая фурнитура и так далее. Но что, если в некоторых случаях можно избавить себя от этого процесса и сократить количество вещей, которым необходимо традиционное разглаживание утюгом?Речь идет о специальном разглаживающем спрее, который можно сделать самостоятельно из простых ингредиентов. Вам понадобятся: 1 ч. л. кондиционера для волос, 1 ст. л. белого уксуса и 470 мл чистой воды. Все это нужно поместить в бутылку с мелкодисперсным распылителем и хорошенько встряхнуть. Затем обрызгайте смесью вещь, слегка растяните ткань и дайте ей высохнуть. Метод может особенно пригодиться в путешествии.Повесить несколько вещей на одну вешалку, пожалуй, одна из худших затей. Места от этого больше на самом деле не станет, но вещам может стать заметно хуже: как минимум все сильно помнется, как максимум — что-то неприглядно растянется. Зато можно рассмотреть варианты вешалок, которые действительно предназначены для хранения нескольких предметов гардероба.Например, многоступенчатые, на которых можно хранить сразу несколько пар брюк. Или вешалки с выемками, на которые можно подвесить за лямки несколько маек или топов. В случае же с рубашками можно попробовать поэкспериментировать со специальными складными приспособлениями, к которым цепляется сразу несколько вешалок в вертикальном положении.Туфли на каблуках и так сложно назвать удобным типом обуви, но дискомфорт при ходьбе в них значительно усугубляется, если нога соскальзывает вперед. В случае с лодочками — начинают болеть пальцы, если же речь идет о босоножках — пальцы начинают неприглядно выглядывать за пределы подошвы, а еще при этом растягивается верхняя перегородка, что со временем делает эту обувь непригодной для носки.Чтобы избавиться от этих проблем и чувствовать себя на каблуках более устойчиво, достаточно всего лишь сделать для туфлей тканевые стельки. Найдите ненужный обрывок хлопковой ткани (только не слишком толстый, иначе вам станет тесно), очертите на нем контуры своих стоп и вырежьте стельки. Подложите их в обувь и внесите необходимые правки. Готово, осталось только найти клей и подклеить ткань изнутри, чтобы она не съезжала при ходьбе.Сложенные стопками в несколько рядов свитера — не слишком удобная конструкция, которая к тому же быстро рушится, когда приходит необходимость достать свитер посередине или снизу. В то же время вешать их на вешалки по классической схеме, словно рубашки или пиджаки, тоже сомнительная затея, так как ткань почти любого свитера имеет склонность растягиваться, какой бы удачной формы ни была сама вешалка.Тем не менее есть одна хитрость, которая позволит все-таки сделать все правильно без вреда для формы одежды. Для этого нужно сложить свитер по вертикали, рукав к рукаву, и положить на горизонтальную поверхность. Затем следует взять вешалку и положить сверху так, чтобы крючок оказался в области подмышки. Далее нужно согнуть поверх плечиков рукава и нижнюю часть свитера, по разные стороны от крючка. В итоге получается результат, как на фото. В конце вы также можете продеть рукава и низ изделия через нижнюю часть вешалки, чтобы свитер держался лучше.Это звучит слегка безумно, но капроновые колготки могут прослужить гораздо дольше и стать менее подверженными появлению зацепок и стрелок, если перед тем, как начать их носить, провернуть трюк с заморозкой.Для этого нужно намочить колготки, сложить их в вакуумный пакет и положить в морозильную камеру на ночь. А на следующий день достать, разморозить и высушить. Утверждается, что после этого волокна ткани становятся плотными и крепкими. Ну и конечно же не стоит забывать о традиционном использовании прозрачного лака для ногтей и лака для волос, чтобы предотвратить появление стрелки из уже образовавшейся дырочки.