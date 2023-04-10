Первую в мире операцию по смене пола провели советские врачи

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Точнее, операция по смене пола была пятой в мировой практике, однако это было первое хирургическое вмешательство, когда женщину превратили в мужчину полноценно. До этого у пациентов сохранялись половые признаки обоих полов.



Виктор Калнберз



Подпольная практика

Советский специалист Виктор Калнберз руководил Латвийским научно-исследовательским институтом травматологи и ортопедии и за плечами у него был уникальный опыт фаллоэндопротезирования и восстановления эректильной функции мужчины. Талантливый хирург пристально следил за проводимыми в мире операциями по трансплантации мужских половых органов. Первая такая операция прошла вполне успешно ещё в 1945 году. Калнберз исследовал и усовершенствовал технологию.



Все эти манипуляции приходилось проводить практически подпольно: в СССР исследование этого направления не считалось приоритетным, а потому не поддерживалось.



Тридцатилетняя женщина по имени Инна, которая в 1968 году обратилась за помощью к хирургу, страдала всю жизнь от внутреннего несоответствия своему внешнему виду. Она пережила множество попыток суицида и до Виктора Калнберза уже обращалась к другому специалисту-трансплантологу с просьбой сделать её мужчиной, однако тот ей отказал. Калнберз был последней надеждой инженера Инны-Иннокентия.

Пациентка превращается в пациента

С документами, разрешающими операцию, было не всё ясно, и хирург осознавал, чем ему может грозить такое вмешательство в человеческую жизнь. Он много раз беседовал и с Инной, и с её матерью, вымотанной попытками самоубийства дочери, и в конце концов решился на осуществление операции по смене пола. Исследовав опыт предыдущих подобных хирургических вмешательств, где все пациенты оставались в итоге гермафродитами, Виктор Калнберз решил, что свою операцию он будет проводить этапами.



Первый этап прошёл в сентябре 1970 года. Между последующими наступали перерывы в 2–3 месяца, когда пациентка продолжала жить своей обычной жизнью. Путём нескольких операций цель была достигнута: женщина стала полноценным мужчиной. Сегодня подобные операции проводятся гораздо быстрее. Пациент был счастлив, получив новую, долгожданную жизнь в мужском обличье. Иннокентий легко прошёл период адаптации, известно даже что в течение дальнейшей жизни он был дважды женат. О своей жизни в облике женщины он никому не рассказывал, а шрамы на теле супругам и врачам на осмотрах объяснял автомобильными авариями и бандитскими нападениями.



Мужская эректильная функция Иннокентия не подводила. Виктор Калнберз поддерживал общение со своим уникальным пациентом много лет, интересуясь его самочувствием и жизнью в социуме.



Инна стала Иннокентием



Наказание хирурга

Несмотря на успех первой операции по смене пола в СССР, хирург Виктор Калнберз больше не смог проводить подобные операции. За помощь пациентке, ставшей пациентом, он подвергся дисциплинарному взысканию от министра здравоохранения СССР. От более строгого наказания его спасли бывшие заслуги. Советский министр отозвался об уникальном опыте, прорыве советской хирургии как о «преступном и чуждом социалистическому порядку».



Однако Виктору Калнберзу разрешили проводить операции по трансплантации половых органов и продолжить исследования. В дальнейшем пациентами рижского хирурга становились в том числе и известные личности, например, руководитель службы госбезопасности одной из стран соцлагеря (его оперировали по личной просьбе Андропова), а также народный артист СССР Николай Гриценко.



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Операцию по смене пола провёл на свой страх и риск хирург Виктор Калнберз, а женщина по имени Инна стала Иннокентием, впоследствии два раза женатым.