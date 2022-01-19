Загадочный фэшн Квэнтина Ши, или гламур по-китайски

Необычные работы китайского фотографа Квэнтина Ши.

Как это было... Автор: Quentin Shih.

Работы Ши выделяются интересными сюжетами и постановочными сценами, которые напоминают кадры из фильмов.

Где же ты, где? Автор: Quentin Shih.

Когда двое не сошлись во мнениях. Автор: Quentin Shih.

Интрига - неотъемлемая часть творчества Квэнтина Ши.

Подарки. Автор: Quentin Shih.

Постановочные работы Квэнтина Ши.

В своих работах Ши сочетает на первый взгляд абсолютно несочетаемые вещи.

Мода и военная тематика . Автор: Quentin Shih.

Костюмы и аксессуары - неотъемлемая часть каждого снимка.

У Квэнтина свой необычный подход к творчеству , поэтому он всегда старается привлечь внимание не приевшимися образами и сюжетами.