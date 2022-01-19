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Загадочный фэшн Квэнтина Ши, или гламур по-китайски


Необычные работы китайского фотографа Квэнтина Ши.

Необычные работы китайского фотографа Квэнтина Ши.

 

Множество всевозможных декораций, костюмов и аксессуаров, а так же драматическое освещение для окраски фотоисторий, больше похожих на кадры из фильмов – всё это и многое другое визитная карточка китайского фотографа Квэнтина Ши (Quentin Shih), который создаёт атмосферные снимки в художественном стиле, где мастерски сочетает несочетаемые вещи.

Квэнтин специализируется на рекламной fashion-съёмке и вот уже несколько лет не безуспешно сотрудничает с модными глянцевыми изданиями, создавая проекты для крупных компаний с мировым именем. И совсем неудивительно, что его работы пользуются огромной популярностью, ведь он умудряется сочетать такие вещи, которые ну никак не могут сочетаться между собой, выглядя при этом гармонично. В его творчестве можно встретить военную тематику с современными элементами интерпретации, или сюжеты, больше похожие на театральные постановки, где герои напоминают кукол с отрешёнными лицами, не выражающими не единых эмоций. Но как бы там ни было, а каждый кадр – своеобразная история, полная загадок и интриг...
Как это было... Автор: Quentin Shih.

Как это было... Автор: Quentin Shih.

 
Работы Ши выделяются интересными сюжетами и постановочными сценами, которые напоминают кадры из фильмов.

Работы Ши выделяются интересными сюжетами и постановочными сценами, которые напоминают кадры из фильмов.

 
Где же ты, где? Автор: Quentin Shih.

Где же ты, где? Автор: Quentin Shih.

 
Когда двое не сошлись во мнениях. Автор: Quentin Shih.

Когда двое не сошлись во мнениях. Автор: Quentin Shih.

 
Интрига - неотъемлемая часть творчества Квэнтина Ши.

Интрига - неотъемлемая часть творчества Квэнтина Ши.

 
Подарки. Автор: Quentin Shih.

Подарки. Автор: Quentin Shih.

 
Постановочные работы Квэнтина Ши.

Постановочные работы Квэнтина Ши.

 
В своих работах Ши сочетает на первый взгляд абсолютно несочетаемые вещи.

В своих работах Ши сочетает на первый взгляд абсолютно несочетаемые вещи.

 
Мода и военная тематика. Автор: Quentin Shih.

Мода и военная тематика. Автор: Quentin Shih.

 
Костюмы и аксессуары - неотъемлемая часть каждого снимка.

Костюмы и аксессуары - неотъемлемая часть каждого снимка.

 
У Квэнтина свой необычный подход к творчеству, поэтому он всегда старается привлечь внимание не приевшимися образами и сюжетами.

У Квэнтина свой необычный подход к творчеству, поэтому он всегда старается привлечь внимание не приевшимися образами и сюжетами.

 

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Загадочный фэшн Квэнтина Ши, или гламур по-китайски

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Загадочный фэшн Квэнтина Ши, или гламур по-китайскиПодписаться на мой Instagram
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