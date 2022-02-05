Применение светодиодной ленты в интерьере 

Простота монтажа, разнообразие расцветок и срок службы в 20-50 тысяч часов – преимущества светодиодной ленты, которые уже давно оценили дизайнеры всего мира.

Ведь с ее помощью можно осветить «проблемные зоны», такие как рабочая поверхность на кухне, полки в шкафах и комодах, а можно и просто украсить интерьер. Давайте рассмотрим 8 практичных и оригинальных идей.





Освещение рабочей зоны на кухне





Подсветка зеркал











СПА-салон в обычной ванной









Парящий потолок









«Левитация» мебели









Подсветка для письменного стола









Освещение в шкафах









Оформление акцентной стены





Верхние шкафы гарнитура бросают на столешницы, раковину и плиту глубокие тени. И если основной источник света не расположен в непосредственной близости от них, то создаются крайне некомфортные условия. Решить проблему способен монтаж светодиодной ленты непосредственно под верхними шкафами. Места она не отнимет, зато все рабочие поверхности будут хорошо освещены.Альтернативой этому решению может быть размещение светодиодной ленты внутри красивой бутылки. Стоя на столешнице, она будет выполнять функции и осветительного прибора, и декора.Наиболее часто мы заглядываем в зеркало перед выходом из дома, во время бритья или нанесения макияжа. Поэтому и расположение у них соответствующее – в прихожей и ванной. И это единственные комнаты, полностью лишенные естественного света.В итоге разглядывать свое отражение приходится значительно дольше положенного.И даже установка на комод настольной лампы не спасет положение, а только усугубит его: падающий с одной стороны поток будет искажать ваше лицо в зеркале. А вот установка светодиодной ленты по всему периметру – хорошее решение. Она не искажает восприятие и позволяет хорошо рассмотреть себя в зеркале.Для создания комфортных условий в ванной требуется 3 уровня освещения:верхнее, которое комфортно при выполнении базовых процедур – принятии утреннего душа, умывании и чистке зубов;контурная подсветка зеркала;мягкий световой поток снизу. Он создает мягкий, рассеянный свет, сохраняя в комнате обволакивающий и романтичный полумрак. Это помогает расслабиться и снять напряжение после долгой трудовой недели.Установка светодиодной ленты по периметру пола – самый простой способ создания светового потока снизу, который не заставит вас сбивать плитку и сверлить дыры.В домах старой планировки высота потолков часто не превышает 2,5 м, что не вяжется с рамками «свободных» современных стилей. Светодиодная лента, прикрепленная по всему периметру потолка способна визуально приподнять его и создать эффект отсутствия крепления его к стенам – парения.Если закрепить светодиодную ленту в нижней части фасада кухни или основания кровати, то ее свечение создаст оригинальный эффект парения мебели над поверхностью пола.Этот «трюк» будет особенно полезен для малогабаритных и загроможденных предметами интерьера комнат. «Левитация» создаст ощущение легкости и воздушности, визуально расширит границы помещения.Стол ученика – еще одно место, требующее дополнительного освещения. Над ним часто располагаются надстройки и полки, а в целях экономии пространства родители и вовсе часто вынуждены выбирать малогабаритные угловые модели или сразу для двоих. Лишнего места для постановки настольной лампы не остается, а вот светодиодная лента, закрепленная по нижней поверхности полки, точно не стеснит ученика.Чем больше шкаф-купе, тем больше в него помещается вещей. И тем труднее их найти – внутри же темно! Закрепив светодиодную ленту по периметру или вдоль полок, вы моментально решите эту проблему и пользоваться практичной мебелью станет намного удобнее.Зону отдыха в гостиной и изголовье кровати в спальне часто выделяют особыми вариантами отделки:клинкерным кирпичом;гипсовыми 3Д-плитами;мягкими панелями с разными видами стяжки.Выглядят они весьма эффектно, но нередко «воруют свет», разочаровывая владельцев. Крепление светодиодной ленты по всему периметру поможет устранить этот недостаток и подчеркнуть красоту выбранного решения.Аналогично можно подсветить и арт-объекты – картины и вышитые панно. В этом случае восторженные отклики гостей о ваших работах гарантированы.Я предложил вам всего 8 идей по применению светодиодной ленты в интерьере. На самом же деле их десятки – с ее помощью можно оформлять ниши и полки, подсвечивать любые поверхности и предметы. Главное, не перестараться – 2-3 световых акцентов для небольшой квартиры вполне достаточно. Выбирайте свои варианты и действуйте!