Гигантский вертикальный сад Сингапура – идеальный «живой» кондиционер и архитектурный шедевр

В Сингапуре появился уникальный жилой комплекс «Tree House», который попал в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «Самый большой вертикальный сад мира». Он не только стал достопримечательностью города и радует своих жильцов прохладой и свежим воздухом, благодаря внедрению «зеленых» технологий город экономит до 400 тыс. дол. в год только на электроэнергии. Это и подтолкнуло власти страны к действию, вскоре здесь можно будет увидеть городские сады и даже плантации овощей на крышах практически всех небоскребов.
Жилой комплекс «Tree House» признан самым высоким садом мира (Сингапур). | Фото: stateofbuildings.sg.
Самый высокий вертикальный сад мира «Tree House» был создан компанией City Developments Limited, крупнейшим застройщиком в Сингапуре и Азии. Благодаря особой конструкции на 24 этажах и прилегающей территории удалось закрепить десятки тысяч кустов экзотических растений, которые в общей сложности имеют площадь около 3 тыс. кв.м.
Живые растения украшают фасад и крышу 24 этажного здания («Tree House», Сингапур). | Фото: zeleneet.com.
Теперь это буйство зелени спасает жителей жилого комплекса от нестерпимой жары в большей части без использования кондиционера. А это значительно снижает потребление электроэнергии, как стало известно редакции Novate.Ru, благодаря разумному применению защитных функций растений на 15 - 30% отпадает надобность в кондиционировании (все зависит от расположения квартиры). А это значит, что только на одной статье расходов ежегодно экономится 400 тыс. дол., не говоря об улучшении экологии и благотворном влиянии на здоровье людей очищенного воздуха насыщенного кислородом.
429 семей живут в прекрасном оазисе среди тысяч цветов, кустарников и деревьев («Tree House», Сингапур). | Фото: uno-propiedades.com.ar.
По завершению строительства «Tree House» («Дом-дерево») в 2014 г. внесли в Книгу рекордов Гиннеса как «самый высокий вертикальный сад», но это не единственное достижение. Поскольку комплекс строился согласно всем правилам «зеленой» архитектуры, были использованы только экологически чистые материалы, также внедрены инновационные системы фильтрации воздуха и воды. Чтобы жильцы комплекса почувствовали преимущества элекромобилей в подземном паркинге, похожем больше на пещеру, установили бесплатные силовые установки для зарядки аккумуляторной батареи.
Благодаря «живому» фасаду только на электроэнергии экономят больше 400 тыс. дол. в год («Tree House», Сингапур). | Фото: channelnewsasia.com/ © Finbarr Fallon.
Для обслуживания дома и максимальной автономности его существования внедрялись инновационные разработки по очистке и переработке сточных вод. С целью экономии электроэнергии, поступающей извне, на крыше комплекса установили солнечные панели размером 1520 кв. м (!), которые производят около 219 тыс. кВт/ч энергии ежегодно.
Живые растения занимают площадь около 3 тыс. кв.м. («Tree House», Сингапур). | Фото: uno-propiedades.com.ar/ stackedhomes.com.
Чтобы улучшить качество воздуха и уменьшить выбросы углекислого газа, для отделочных работ во время создания комплекса использовались краски с низким содержанием летучих органических соединений как для внутренних поверхностей, так и для наружных. Также применяли клей с низким содержанием формальдегида для склеивания деревянных конструкций и элементов. Даже стены были окрашены в зеленый цвет для блоков, обращенных к западу, которые выступают в качестве конструкций для закрепления живых растений, так называемой биозащиты.
Жилой комплекс утопает в зелени («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.
На крыше уникального «зеленого комплекса» авторы проекта грамотно использовали наклонную поверхность покрытия и уставили специальную систему Bioswales в качестве системы сбора дождевой воды для ландшафтного орошения и поддержания уровня воды в искусственно созданных прудах.
Спортивные площадки и корты, расположенные на территории жилого комплекса («Tree House», Сингапур). | Фото: uno-propiedades.com.ar/ stackedhomes.com.
Но и это еще не все прогрессивные внедрения в разработках энергосберегающих систем и элементов «Tree House». К другим «зеленым» новшествам можно отнести ламинирование окон специальной энергосберегающей пленкой, внедрение «умных» систем управления работой лифтов, программирование режима ожидания и датчиков движения на лестницах, в коридорах, на некоторых участках придомовой территории и многое другое.
Подземная парковка для автомобилей («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.
Интересный факт: Такие достижения разработчиков и стремления властей города, поспособствовавших созданию этого проекта, не остались не замеченными в профессиональных кругах. Помимо Книги рекордов Гиннеса, проект «Tree House» получил высшие награды в номинации «Лучшее инновационное зеленое строительство» на MIPIM Asia Awards в 2013 г., именно там отмечаются выдающиеся проекты в сфере недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Жилой комплекс «Дом-дерево» также был удостоен награды Green Mark Platinum от Управления по строительству и архитектуре специальной наградой – «Лучший дизайн для технического обслуживания» на церемонии вручения премии Skyrise Greenery Board Национального парка за «внедрение передовой практики в области охраны окружающей среды, дизайна и производительности».
Для комфортного отдыха на открытом воздухе созданы пруды и бассейны («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.
Этот проект настолько вдохновил властей города, что они уже на законодательном уровне решают вопрос озеленения. И это неспроста, ведь 5-летний опыт эксплуатации такого рода жилых площадей показал потрясающие результаты как в экономии ресурсов, так и в улучшении состояния окружающей среды.
Общие зоны отдыха на территории жилого комплекса «Tree House» (Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.
Тем более, что жаркий климат страны диктует свои правила и нормы, с которыми все системы комплекса справились на отлично. Поэтому для максимального использования имеющегося пространства на правительственном уровне предложили активно задействовать крыши и фасады зданий. Если это жилые дома, в которых уже живут люди они предлагают подрядчикам оборудовать крыши так, чтобы на них можно было посадить сады и даже выращивать овощи. За это компании получат право на строительство следующих объектов, а жителей домов будут стимулировать и поощрять всеми способами за то, что они возьмут уход за растениями на себя.
Открытые игровые площадки для детей и уличные тренажеры для взрослых были созданы для жильцов «Tree House» (Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.
«Усовершенствованная программа LUSH будет стимулировать больше людей заниматься городским озеленением и садоводством возле своих офисов и домов, в то же время позволяя застройщикам эффективно использовать пространство фасадов и крыш. Это не просто улучшит ландшафтный дизайн и сделает дома более привлекательными, это поможет снизить температуру как внутри помещений, так и окружающей среды», – заявил министр социального и семейного развития г-н Ли.
Сингапурских застройщиков поощряют за создание «зеленых» объектов («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.
Примечательно: Сингапурское правительство не на бумаге, а на деле вкладывает довольно много средств в сохранение растительности, поэтому за малейшие нарушения экологического законодательства предусмотрена уголовная ответственность.
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