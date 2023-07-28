Гигантский вертикальный сад Сингапура – идеальный «живой» кондиционер и архитектурный шедевр

Жилой комплекс «Tree House» признан самым высоким садом мира (Сингапур). | Фото: stateofbuildings.sg.

Живые растения украшают фасад и крышу 24 этажного здания («Tree House», Сингапур). | Фото: zeleneet.com.

429 семей живут в прекрасном оазисе среди тысяч цветов, кустарников и деревьев («Tree House», Сингапур). | Фото: uno-propiedades.com.ar.

Благодаря «живому» фасаду только на электроэнергии экономят больше 400 тыс. дол. в год («Tree House», Сингапур). | Фото: channelnewsasia.com/ © Finbarr Fallon.

Живые растения занимают площадь около 3 тыс. кв.м. («Tree House», Сингапур). | Фото: uno-propiedades.com.ar/ stackedhomes.com.

Жилой комплекс утопает в зелени («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.

Спортивные площадки и корты, расположенные на территории жилого комплекса («Tree House», Сингапур). | Фото: uno-propiedades.com.ar/ stackedhomes.com.

Подземная парковка для автомобилей («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.

Для комфортного отдыха на открытом воздухе созданы пруды и бассейны («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.

Общие зоны отдыха на территории жилого комплекса «Tree House» (Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.

Открытые игровые площадки для детей и уличные тренажеры для взрослых были созданы для жильцов «Tree House» (Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.

Сингапурских застройщиков поощряют за создание «зеленых» объектов («Tree House», Сингапур). | Фото: stackedhomes.com.