Главное не выделяться, или Какие школьные запреты портили жизнь детям в СССР

Школьные запреты в СССР. | Фото: ussr-lib.com.

Короткие юбки

Советские школьницы в коротких юбках. | Фото: cs7003.vk.me.

Советские школьницы в коротких юбках. | Фото: pimg.mycdn.me.

Длинные волосы у школьников

Школьникам запрещалось носить длинные волосы. | Фото: s16.stc.all.kpcdn.net.

Косметика и украшения

Школьницы в 1980-е гг.

В советских школах допускалось ношение только сережек-гвоздиков.

Джинсы

Ношение джинсов не приветствовалось в школах. | Фото: volga-design.ru.

Пасха и прочие христианские праздники

В СССР все должны были быть атеистами. | Фото: pravmir.ru.

Дипломаты

Дипломаты у школьников стали популярными в конце 1970-начале 1980-х годов. | Фото: cs6.livemaster.ru.

Личное

Школьные посиделки на дому. | Фото: ussr-lib.com.