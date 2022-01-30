Главное не выделяться, или Какие школьные запреты портили жизнь детям в СССР

Школьные запреты в СССР. | Фото: ussr-lib.com.
Сегодня многие ностальгируют о том времени, чье школьное детство пришлось на советский период. И если одни вспоминают о качестве образования и дружных коллективах, то другие – о бесконечных запретах. Что именно не разрешалось делать советским детям, и как учителя боролись с «не такими как все» - далее в обзоре.
Короткие юбки
Советские школьницы в коротких юбках. | Фото: cs7003.vk.me.
Конечно же, нельзя утверждать, что всем девочкам попадало за ношение коротких форменных платьев. Все зависело от педагогического коллектива. Одни относились спокойно к ученицам с открытыми коленками (мода на форму с длинными юбками появилась только в начале 1980-х), а другие буквально зверствовали.
Советские школьницы в коротких юбках. | Фото: pimg.mycdn.me.
Директор с завучем могли утром стоять на входе и линейкой измерять расстояние от коленок до подола у старшеклассниц. Если оно превышало 10 см, то их отправляли домой переодеваться. Мол, не девица легкого поведения, чтобы так открывать свои ноги. Многие старшеклассницы плакали от несправедливых обвинений. Что было делать, если форма одна на несколько лет и «росла» она вместе с девочкой, постепенно укорачиваясь снизу.
Длинные волосы у школьников
Школьникам запрещалось носить длинные волосы. | Фото: s16.stc.all.kpcdn.net.
В школах мальчикам запрещали носить длинные волосы. Считалось, что ребенок подражает музыкантам «разлагающего личность» Запада, а это ни к чему хорошему не приведет. Ученикам с длинными шевелюрами при каждом удобном случае делали замечания, отправляли их в парикмахерские. А если учитель был в гневе, то мог запросто отрезать клок волос у ребенка.
Косметика и украшения
Школьницы в 1980-е гг.
Если вспомнить 1980-е, тогдашние ученицы уже не просто подкрашивали ресницы, а делали настоящую «боевую раскраску» с подводкой, яркими тенями, малиновой помадой. Некоторые учителя шли на кардинальные меры: не просто стыдили девочек, а вели в туалет и умывали хозяйственным мылом.
Запреты распространялись и на накрашенные ногти. Когда школьница не могла ответить на поставленный вопрос или ее домашнее задание было выполнено неправильно, учитель в этих случаях едко замечал: «Зато ногти накрасила!»
В советских школах допускалось ношение только сережек-гвоздиков.
Ношение украшений расценивалось как еще одна попытка выделиться из коллектива. Нельзя было надевать никаких сережек, браслетов, бус. Допускались разве что неприметные серьги-гвоздики. Ну а если парень пришел в школу с сережкой в ухе, тут же вызывали родителей в школу.
Джинсы
Ношение джинсов не приветствовалось в школах. | Фото: volga-design.ru.
Еще один запрет для школьников – это джинсы. Дефицитный товар, который был доступен только избранным.
Стоит отметить, что даже в конце 1990-х в некоторых школах, где уже не носили форму, но действовал дресс-код, в джинсах разрешалось приходить на занятия только в день рождения.
Пасха и прочие христианские праздники
В СССР все должны были быть атеистами. | Фото: pravmir.ru.
Согласно советской идеологии, все были атеистами. Однако в реальности это было далеко не так. Периодически на Пасху дети приносили в школу куличи и крашеные яйца. Тогда им очень доставалось от учителей.
Дипломаты
Дипломаты у школьников стали популярными в конце 1970-начале 1980-х годов. | Фото: cs6.livemaster.ru.
В начале 1980-х учебники стали носить в дипломатах, которые выглядели гораздо солиднее портфелей.
Личное
Школьные посиделки на дому. | Фото: ussr-lib.com.
Редакция Культурология.Ру тоже вспомнила свое школьное детство и запреты. Все оказалось до боли знакомым:
• На контрольных работах не отпускали в туалет, а если очень приспичит, то не больше одного человека – сиди и жди, пока вернется товарищ.
• Нельзя было считать на калькуляторах
• Некоторые школьники умудрялись делать заклепки на лацканах и рукавах своей формы. Когда это обнаруживалось, им сильно влетало
• Материал для школьной формы был для всех одинаковый, а те, у кого она отличалась хотя бы оттенком, становились объектом придирок учителей надолго.
• В погоне за модой и желанием выглядеть не как все девочки красили себе волосы, что, конечно же, запрещалось. Некоторые умудрялись делать это школьными чернилами. На фоне такого экстрима хна и перекись водорода выглядели совершенно безобидными средствами.
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