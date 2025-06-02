Капельный полив из пластиковой бутыли для крепкого урожая

Дачники, а также занятые на работе огородники, не имеют возможности постоянно поливать свои грядки. В таком случае облегчить уход за ними поможет капельный полив. При малых объемах выращивания профессиональные покупные системы для этого применять нецелесообразно, так как затраты получаются большими, чем выгода.

Лучше всего делать капельный полив из ПЭТ бутыли.ПЭТ бутыль – 5-6 л;сверло 1-2 мм.Бутыль нужно разделить на 4 части продольными метками, и просверлить по ним отверстия сверлом 1 мм у дна на первой ребре жесткости. Еще проще пробить их горячим шилом. Метки ставятся в виде линий, чтобы потом видеть где располагаются отверстия, так как те будут в грунте.На грядке вырывается лунка, и в нее прикапываете бутыль, заполненный водой. Его следует углубить на 10-15 см. Крышка бутыли обязательно должна быть закрытой. Без нее вода будет утекать очень быстро.Ориентируясь по меткам, напротив отверстий высаживаются семена или рассада. Вокруг бутыли получится 4 куста. Такой полив подойдет для огурцов, томатов, дынь, арбузов, кабачков. Растения должны сажаться близко к стенкам бутыли, чтобы находиться в увлажненной почве.По мере израсходования вода доливается, и крышка сразу же закрывается. Скорость ухода воды зависит от типа грунта, но обычно все вытекает за 2 суток. При посадке нужно сначала не закрывать крышку, чтобы все быстро вытекло и промочило почву. Затем бутыль заправляется и закрывается, и дальше работает как капельный полив.Этот способ позволяет уменьшить расход воды, упростить уход за растениями, ускорить их рост и повысить урожайность.