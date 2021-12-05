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Оригинальные идеи новогоднего декора

Необязательно тратить много времени и сил на создание красивого новогоднего декора. Немного фантазии и украшения получится сделать из самых неожиданных вещей, например из бокалов для вина.
Для того чтобы сделать декор в бокалах понадобится буквально несколько минут и пара новогодних игрушек, свечей, шишек. Просто поместите в бокалы несколько декоративных элементов, и результат будет потрясающим! Оригинально и очень празднично смотрятся перевернутые бокалы, на ножку которых ставится свеча. А если у вас есть желание творить, то вы можете покрыть бокалы краской и создать в них имитацию снега.

Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора

Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора

Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора

Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
Оригинальные идеи новогоднего декора
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декорНовый год
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