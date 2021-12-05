Оригинальные идеи новогоднего декора

Необязательно тратить много времени и сил на создание красивого новогоднего декора. Немного фантазии и украшения получится сделать из самых неожиданных вещей, например из бокалов для вина.

Для того чтобы сделать декор в бокалах понадобится буквально несколько минут и пара новогодних игрушек, свечей, шишек. Просто поместите в бокалы несколько декоративных элементов, и результат будет потрясающим! Оригинально и очень празднично смотрятся перевернутые бокалы, на ножку которых ставится свеча. А если у вас есть желание творить, то вы можете покрыть бокалы краской и создать в них имитацию снега.

















































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