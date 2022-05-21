Рейтинг самых умных пород собак

Биолог-бихевиорист Франс де Ваал утверждает, что люди склонны судить о животных сквозь призму собственных представлений об интеллекте и потому часто ошибаются. Он совершенно прав — именно поэтому простого способа оценить интеллектуальный уровень породы собак не существует. Эту проблему решил в 1990-м году психолог Стэнли Корен, проведя масштабное исследование практически всех пород. В первую категорию исследователь выделил собак с превосходными способностями к обучению: они понимают команды менее чем за 5 повторений, а исполнение команды с первого раза возможно в 95% случаев. Ищете себе надежного и умного друга? Присмотритесь к псам из этого списка.









Австралийская пастушья собака

Ротвейлер

Папильон

Лабрадор-ретривер

Шелти

Доберман

Золотистый ретривер

Немецкая овчарка

Пудель

Бордер-колли