«Чёрная кошка» и не только: Какие преступные группировки действовали в СССР, и как с ними покончили

Коварные, жестокие, организованные.../ Фото: anews.com
Официальная версия в СССР по поводу организованной преступности была категоричной – на территории советского государства не может действовать никаких преступных группировок. Но на самом деле в стране победившего социализма время от времени появлялись самые настоящие преступные банды, которые наносили урон и гражданам, и казне. И расправиться с ними порой было совсем не просто.
1. «Черная кошка»
Преступная группировка «Черная кошка»./ Фото: krasfun.ru
«Черную кошку» можно назвать самой загадочной бандой. В период правления Сталина именно она не давала жителям Москвы покоя. Главой этой банды был Митин. Он пользовался доверием многих людей после войны, в результате чего ему удавалось незаконным путем овладеть огромными суммами денег. Сыщики долго не могли выйти на след преступников. Участниками банды оказались люди, которые работали на Красногорском оборонном предприятии.
Первое убийство «красногорцы» совершили в феврале 1950 года, а уже в марте им удалось ограбить магазин на сумму 63 000 рублей. Работников МГБ шокировало очередное преступление, которое случилось в феврале следующего года. Тогда участники банды «Черная кошка» не только ограбили магазин, но и убили его директора, ведь он пытался им помешать. Более того, в нескольких километров от этого места находилась дача Сталина.
Следователи заметили, что преступные действия совершались неподалеку стадионов. Именно от этой особенности они отталкивались во время поиска банды. Возле Красногорского стадиона им удалось задержать ее участников. За все это время они ранили 18 человек, убили 11 и награбили более 300 000 рублей.
2. «Фантомасы»
Преступная группировка «Фантомасы».
Банда «Фантомасы» орудовала с 1968 по 1973 год. Ее участниками были братья Толстопятовы. Их еще в народе называли «Фантомасами», поскольку во время совершения преступлений они надевали на голову чулки. Отличительной чертой банды было применение самодельного оружия и тщательная разработка плана разбойных нападений. Как правило, братья грабили инкассаторов и магазины.
Злодеям не всегда везло. Иногда инкассаторская машина приезжала с опозданием, иногда знакомое лицо их отпугивало. Некоторые граждане СССР оказывали им сопротивление. Бандиты были очень жестокими. Им не составляло труда выстрелить даже в человека пожилого возраста, который пытался оказать сопротивление. На совести злоумышленников 14 нападений, убийства и 150 000 награбленных рублей. Один из членов Банды Самасюк всегда хотел умереть на мешке, заполненном деньгами. Его мечты реализовались, ведь он был застрелен правоохранительными органами именно в таком положении.
3. «Тяп-ляповцы»
Преступная группировка «Тяп-ляповцы»./ Фото: onpress.info
В 1970-х годах на территории Казани процветал бандитизм среди молодых людей. Бандиты решали свои проблемы и даже не боялись милиции. Жители города жили в страхе за свою жизнь и жизнь близкиз. Лидерами бандитского движения в то время считались «Тяп-ляповцы» (это символическое название напрямую связано с заводом «Теплоконтроль»). Они не только организовывали массовые драки, но и убивали конкурентов из других районов. Лидером преступной группировки был Хантимиров. Ему не составляло труда напасть на случайного прохожего и убить его. Этому он учил своих подопечных «качков».
Чтобы доказать свое превосходство над остальными, бандиты однажды попали на дискотеку во «Дворце культуры им. Урицкого» и начали избивать молодых людей. Жертвы их так боялись, что даже не рисковали обращаться в правоохранительные органы. Устранить банду «Тяп-ляповцев» удалось милиции только с применением огнестрельного оружия. Четверо ее участников были приговорены к расстрелу, остальные отправились в тюрьму.
4. «Санитары»
Преступная группировка «Санитары»./ Фото: uposter.ru
Над Ростовом-на-Дону действовала банда «Санитары» в 1980-х годах. Ее участники носили одежду медработников и приходили домой к людям. Там они их пытали, грабили и убивали. Преступники посещали дома только спекулянтов. Первой их жертвой была скупщица Светлакова. Они ее жестоко убили и взяли себе деньги. Спустя некоторое время стало известно, что участниками банды были наркоманы. Все кровавые деньги уходили на наркотические средства.
Главой группировки был наркоторговец Зафас Барцис. Для него схема была просто: чем больше денег, тем больше товара. После этого наркотики удавалось продавать по завышенной цене. «Санитары» попались тогда, когда готовились сбыть товар. Именно от них потянулась ниточка к потребителям и организаторам группировки. В деле было задействовано 60 человек. Их искала милиция по всей стране.
5. «Белый крест»
Преступная группировка «Белый крест»./ Фото: choiz.me
Появилась банда «Белый крест» в тот период, когда происходил политический террор (в конце перестройки). По всему Ленинграду начали распространяться листовки, призывающие к активной борьбе с «красным фашизмом». Инициатором освободительного движения был милиционер Мокеев.
Преступники использовали не свое табельное оружие, которым нанесли смертельное пулевое ранение инкассатору (с целью получения денег) и часовому (для проникновения на оружейный склад). Все их попытки оказались неудачными. Банду задержали сыщики тогда, когда ее участники осуществляли подготовку к террористическому акту.
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