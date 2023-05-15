Они прекрасны. Их полет бесшумен, когти остры, а голова вертится на 270 градусов. Это прекрасные хищники, супер-совы родом из Европы, Азии, Северной и Южной Америки.







Обыкновенная сипуха. Это хищная птица размером с галку. (Фото Henk Bogaard):







Кроличий сыч. Гнездится и отдыхает в норах. В отличие от большинства сов активна в дневное время, хотя стремится избегать полуденного зноя. (Фото Oli Scarff):







Белая сова. Это самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. Белая сова — активный хищник. Основу её питания составляют мышевидные грызуны, в первую очередь лемминги. За год одна сова съедает более 1600 леммингов. Ловит также зайцев, пищух, мелких хищников. (Фото Hendrik Demiddele):







Бородатая неясыть. Длина тела птицы достигает 80 см, размах крыльев — 1,5 м. Обитает в таёжной зоне, иногда в горных лесах. Распространена от Кольского полуострова до гор Приморья. (Фото Karl Ander Adami):







Филин – это один из наиболее крупных представителей отряда совообразных. Охотится на зайцев, грызунов. Филин обладает мощным голосом и сложным репертуаром. Среди издаваемых звуков также различают «плач», гудение и заунывные крики. (Фото Yasser Al-Zayyat):







Охотится белая соваhttp://funhere.ru/?p=23966, главным образом, сидя на земле, предпочтительно на возвышении, и бросаясь на приближающуюся добычу. (Фото Henk Bogaard):







Сплюшка — ночная птица. Среда обитания: Европа, юг Сибири до Байкала, Малая Азия до предгорий Средней Азии, Ближний Восток и Северная Африка. (Фото MriyaWildlife):







Пёстрая неясыть не имеет «ушей» и питается мышами, полёвками и другими мелкими грызунами, не пренебрегает также птицами, насекомыми, лягушками и рыбами. (Фото Harry Collins):







Бенгальский филин охотится ночью, часто летая близко к земле в поисках добычи. (Фото Abhishek Chinnappa):







Евразийский филин (Бубо-бубо) — это вид филина, обитающий на большей части Евразии. Его также называют Уху, и в Европе его иногда сокращают просто до филина. Это один из самых крупных видов совы, и самки могут вырасти до общей длины 75 см. (Фото Yasser Al-Zayyat):







Филин. (Фото Yara Nardi):







Евразийский филин летит через лес. (Фото Jan Rozehnal):







Североамериканская совка. ведёт строго ночной образ жизни, ночуя днём ​​в дуплах или рядом со стволами деревьев. Они довольно распространены и часто встречаются в жилых районах. Однако из-за их небольшого размера и маскировки их гораздо чаще слышат, чем видят. (Фото Marcophotos):







Сплошные совы. (Фото Oscar Rivera):







Сова сидит на пляже в Малибу, Калифорния. (Фото Wally Skalij):







Длиннохвостая неясыть. Впервые этот вид был описан на Урале, отсюда и второе название длиннохвостой неясыти – уральская. (Фото Henrik Sorensen):







Полярные совы играют одну из ключевых ролей в тундровой биоте, будучи одним из главных истребителей грызунов, а также фактором успешного гнездования некоторых тундровых птиц. (Фото Carolyn Kaster ):







Бородатая неясыть. Чёрное пятно под клювом похоже на бороду, за что этот вид и получил своё название. (Фото Karl Ander Adami ):







Малайский филин охотится ночью и в сумерках на крупных насекомых, мелких млекопитающих, рептилий и птиц. (Фото Shelyna Long):







Молодую сову кормят куриной печенью. (Фото Soner Kilinc):







Пагодная неясыть обитает на большей части полуострова Индокитай, на острове Суматра и ряде других островов. (Фото Roslan Rahman):







Евразийский филин. (Фото Stan Honda):







Виргинский филин был замечен на территории колонии Виргиния, по имени которой и был назван. У филинов большие оранжево-жёлтые глаза. (Фото Lavin Photography):







Силуэт ушастой совы на закате. (Фото Siva Kumar Nimmadala):







Портрет филина. (Фото Grafissimo):







Северная ястребиная сова. (Фото Damian Kuzdak):







Портрет филина. (Фото Izanbar):







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