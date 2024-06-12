23 ретро фотографии пляжной моды викторианской эпохи

История революции в мире купальников.

1. Модель в купальнике

2. Пляжная история

Молодые женщины и дети демонстрируют купальные костюмы начала 19 столетия .

3. Неповторимый образ

Девушка в оригинальном купальнике позирует перед фотографом.

4. Купальный костюм

Купальник в черных тонах с добавлением лент и тесьмы.

5. Специальная одежда

Девушка в костюме, который предназначен для тренировок.

6. Полосатые купальники

Облегченное платье для купания.

7. Воздушность и легкость

Легкий купальный ансамбль с чулками и туфельками.

8. Английская классика

Купальник из латекса облегает тело женщины.

9. Шесть дюймов

Полицейский измеряет расстояние от края купальника до колена .

10. Строгие купальные костюмы

Модели в купальных костюмах, которые закрывают большую часть тела.

11. Эпатажный стиль

Женщина в купальнике с кармашками.

12. Модный горошек

Девушка в купальнике с открытой спиной.

13. Пляжная мода

Мужчины и женщины в костюмах - трико.

14. Трансформация купальных костюмов

Модель в стильном раздельном купальнике.

15. Дефиле на подиуме

Новинка моды - купальник с прорезями.

16. Одежда для активного отдыха

Женщина в купальном костюме с добавлением рисунка или орнамента.

17. Пляжные вечеринки

Среди молодежи были очень популярны вечера, которые проводились на пляжах.

18. Цветные купальники

Модели в разноцветных костюмах, с акцентом на цвет.

19. Спорт - это сила

Спортсменка, бегущая по кромке воды.

20. Разнообразие ткани

Девушки в разных моделях купальных костюмах.

21. Воздух, солнце и вода

Красивая женщина в купальнике с рюшами.

22. Кругом вода

Девушки в облегающих купальниках.

23. Элементы купальника

Девушка в откровенном купальном костюме .