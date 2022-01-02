Иногда чтобы почувствовать себя в сказке достаточно прогуляться по зелёному тоннелю, сформированному из вьющихся растений, переплетающихся веток деревьев и лоз, часто человеческими руками, а порой и без их участия.
Луизиана, США.
Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.
Туннель Любви возле посёлка Клевань в Ровенской области Украины.
Япония.
Канарские острова, Испания.
Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.
Киото, Япония.
Якусима, Япония.
Чарлстон, Южная Каролина, США.
Ботанический сад Kawachi Fuji-en в Китакюсю в Японии.
Кипарисовая аллея в Калифорнии, США.
Беверли-Хиллз, Калифорния, США.
Гонконг.
Тилбург, Нидерланды.
Калифорния, США.
Брюгге, Бельгия.
Токио, Япония.
Токио, Япония.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Природные и рукотворные поразительные аллеи
Иногда чтобы почувствовать себя в сказке достаточно прогуляться по зелёному тоннелю, сформированному из вьющихся растений, переплетающихся веток деревьев и лоз, часто человеческими руками, а порой и без их участия.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии