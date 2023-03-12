Как храм всех богов Пантеон Агриппы превратился в христианскую церковь и стал главным символом Рима

Строительство Пантеона

Пантеон Агриппы в Риме. Фотограф: Moritz Kindler. \ Фото: uxdesign.cc.

Пьяцца делла Ротонда, Храм всех Богов. \ Фото: structum.lt.

Потолок Пантеона. \ Фото: studiofori.com.

Имперский культ

Слева направо: Бюст Агриппы, вторая половина I века н. э. \ Фото: uffizi.it. \ Бюст императора Траяна, ок. 108-117 гг. н.э. \ Фото: art-prints-on-demand.com. \ Бюст императора Адриана, ок. 125-130 гг. н. э. \ Фото: pinterest.com.

Свет сквозь купол. \ Фото: sabrinabarbante.com.

Внутренний вид Пантеона. \ Фото: pinterest.fr.

Карта Рима II века с изображением Пантеона (в центре). \ Фото: teggelaar.com.

Строительные материалы

Пантеон при Адриане, Жан-Клод Голвин. \ Фото: jeanclaudegolvin.com.

Деталь интерьера Пантеона. \ Фото: medium-sahzenem.com.

Мраморный интерьер Пантеона. \ Фото: domiporta.pl.

Чудеса инженерии

Купол Пантеона и окулюс. \ Фото: romabileti.com.

Внутренняя часть купола Пантеона. \ Фото: wordpress.com.

Превращение в церковь

А когда-то пространство Пантеона, уже в качестве христианского храма, выглядело так. \ Фото: twitter.com.

Интерьер Пантеона, Джованни Паоло Паннини, ок. 1734 года.

Слева направо: Пантеон, Каналетто (Джованни Антонио Каналь), 1742 год. \ Фото: rome-roma.net. \ Пьяцца Ротонда с видом на Пантеон, Якоб Альт, 1836 год. \ Фото: google.com.ua.

Пантеоны по всему миру

Купол Флорентийского собора, Филиппо Брунеллески. \ Фото: imagejournal.org.

Вилла Альмерико Капра Ла-Ротонда — загородный дом, или вилла, построенная по проекту архитектора Андреа Палладио. \ Фото: pinterest.com.

Слева направо: Мемориал Джефферсона, Джон Рассел Поуп, Отто Рейнгольд Эггерс, Дэниел Пол Хиггинс. \ Фото: fr.wikipedia.org. \ Фото: Монтичелло — усадьба Томаса Джефферсона на юге штата Виргиния. \ Фото: destination360.com.

Величие и наследие

Пантеон - чудо инженерии. Фотограф: Thimo van Leeuwen. \ Фото: trec.life.

Колонна коринфского ордера. \ Фото: twitter.com.