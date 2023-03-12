Как храм всех богов Пантеон Агриппы превратился в христианскую церковь и стал главным символом Рима

Пантеон Агриппы - один из наиболее хорошо сохранившихся памятников Древнего Рима. Построенный в период расцвета Римской империи, он использовался для укрепления власти и легитимности императора. Даже на сегодняшний день это здание является вечным напоминанием об имперской славе, храня множество тайн.
Строительство Пантеона
Пантеон Агриппы в Риме. Фотограф: Moritz Kindler. \ Фото: uxdesign.cc.
Марк Випсаний Агриппа был лучшим другом и зятем первого римского императора Августа. Агриппа был человеком многих талантов, одним из которых был страсть к архитектуре и строительству. Пантеон был построен в честь военной победы Августа в битве при Акциуме, решающего момента в становлении Римской империи. Традиционно пантеон Агриппы считался небольшим храмом, выполненным в греческом стиле. После того, как пожар уничтожил большую часть первоначального сооружения около, правитель Домициан приложил все усилия, что восстановить Пантеон. Но по иронии судьбы, здание Домициана сгорело спустя несколько лет после реставрации.
Пьяцца делла Ротонда, Храм всех Богов. \ Фото: structum.lt.
Считалось, что Пантеон получил свою культовую форму во время правления императора Адриана. Однако недавние археологические находки ставят под сомнение эту теорию. Кирпичи, использованные при строительстве, датируются 110-ми годами, временем правления предшественника Адриана Траяна.
Потолок Пантеона. \ Фото: studiofori.com.
Вместо великого триумфа адрианского замысла Пантеон следует рассматривать как окончательную архитектурную славу Траяна, императора, который привёл Римскую империю к её наибольшей территориальной протяжённости. Однако ни один из императоров не отрицал важности первоначальной постройки Агриппы.
Имперский культ
Слева направо: Бюст Агриппы, вторая половина I века н. э. \ Фото: uffizi.it. \ Бюст императора Траяна, ок. 108-117 гг. н.э. \ Фото: art-prints-on-demand.com. \ Бюст императора Адриана, ок. 125-130 гг. н. э. \ Фото: pinterest.com.
Как правило, Пантеон считался храмом всех богов. По версии некоторых учёных, храм на самом деле являлся династическим святилищем, связанным с императором Августом и его семьёй. Согласно Кассию Дио, первоначально здание посвятили Юлию Цезарю, прародителю династии Юлиев-Клавдиев. Цезарь также был первым римским правителем, обожествлённым Сенатом, а Август и другие римские императоры пошли по его стопам.
Свет сквозь купол. \ Фото: sabrinabarbante.com.
К этому можно добавить священные ассоциации самого места, поскольку Пантеон был построен на Марсовом поле, месте, которое римляне считали местом апофеоза (вознесения на небеса) Ромула, мифического основателя Рима. Существует также теория о том, что здание, построенное Агриппой, представляет собой союз между богами и римскими правителями, сформировав новый имперский культ.
Внутренний вид Пантеона. \ Фото: pinterest.fr.
Преемники Августа вывели эту священную связь на новый уровень. Император Адриан, завершивший реконструкцию Пантеона, даже устроил в этом здании суд. К его времени прямая линия видимости между Пантеоном и Мавзолеем Августа была перекрыта, но здание сохранило свою связь с имперской легитимностью. Сохраняя (или воссоздавая) надпись Агриппы, Адриан тонко ассоциировал себя с первым императором, предполагая, что он был частью естественной преемственности (обожествленных) императоров. Возможно, неудивительно, что мавзолей Адриана (Замок Святого Ангела) находится в непосредственной близости от обоих памятников.
Карта Рима II века с изображением Пантеона (в центре). \ Фото: teggelaar.com.
Историк Аммиан Марцеллин, писавший в четвёртом веке нашей эры, упоминает статуи римских императоров, занимавшие альковы ротонды. Каким бы ни было его первоначальное предназначение, Пантеон стал в первую очередь ассоциироваться с властью императоров и их божественной силой. Пантеон также был ареной, на которой император мог напомнить населению Рима о масштабах империи и своём личном контроле над ней.
Строительные материалы
Пантеон при Адриане, Жан-Клод Голвин. \ Фото: jeanclaudegolvin.com.
В римский период подход к Пантеону был обрамлён и направлен длинными стенами внутреннего двора или переднего двора перед зданием, а также набором лестниц, которые сейчас погружены под площадь. Прямо перед портиком находилась арка, называемая Аркой Благочестия. Это была мемориальная арка, возможно, используемая для шествий. Как только арка будет пройдена, посетитель увидит здание, облицованное белым мрамором, привезённым со всей империи.
Даже сегодня портик Пантеона содержит высокие монолитные коринфские колонны, выполненные из знаменитого египетского гранита. Помимо своего качества, гранит имел символическую ценность. Кроме того, его использование было монополизировано императором, что символизировало огромную власть.
Деталь интерьера Пантеона. \ Фото: medium-sahzenem.com.
Символизм на этом не заканчивается. Колонны имели основания из мелкозернистого белого пентелического мрамора, привезённого из Греции, в то время как для ступеней использовался жёлтый нумидийский мрамор из Туниса. Империя в миниатюре полностью раскрывается внутри здания. Большая часть внутренней отделки была восстановлена, но сохранились следы нумидийского жёлтого, фригийского пурпурного и лукулланского чёрного мрамора (оба из Малой Азии). Кругляшки сделаны из красного египетского порфира, одного из редчайших камней в мире, который использовался исключительно императором и его семьёй.
Мраморный интерьер Пантеона. \ Фото: domiporta.pl.
Доставка камня из такой отдалённой провинции, как Египет, была дорогостоящим делом, и это мог сделать только кто-то чрезвычайно богатый и могущественный, например, император. Траян и Адриан решили импортировать мрамор, порфир и другие дорогие строительные материалы со всей империи в Рим в качестве демонстрации власти жителям города, которые будут регулярно видеть или посещать здание.
Чудеса инженерии
Купол Пантеона и окулюс. \ Фото: romabileti.com.
Под экзотической роскошью скрывается триумф римской инженерии. Стены выполнены из облицованного кирпичом бетона (opus testaceum) - новшество, широко используемое в крупных зданиях и инфраструктуре Рима, таких как акведуки. Они были облегчены рельефными арками и сводами, закреплёнными клиньями. Бетон позволял вырезать в стенах места, подобные альковам, в которых находились статуи богов и императоров.
Но истинное великолепие Пантеона открывается, когда смотришь вверх. Самый большой купол в римском мире покрывает барабан, а естественный свет льётся на стены и ниши из девятиметрового окуляра в центре купола. Кессонный потолок (утопленные панели) и окуляр служат не только украшением, но и являются практичными функциями, снижающими весовую нагрузку купола. Конкретный бетон, используемый для купола, был исключительно лёгким. Комбинация известняка и вулканического пепла, использованная в растворе, помогла сформировать кристаллы, которые предотвратили распространение микроскопических трещин и, в конечном счёте, разрушение купола. При диаметре сорок три целых и три десятых метра купол Пантеона по-прежнему является самым большим в мире, построенным без железобетона.
Внутренняя часть купола Пантеона. \ Фото: wordpress.com.
Примечательно, что высота окулуса и диаметр купола абсолютно одинаковы – сорок три целых и три десятых метра. Это означает, что гигантская сфера диаметром сорок три целых и три десятых метра могла бы поместиться внутри внутреннего пространства. Помимо практического использования, у oculus была и другая цель. Круглое отверстие могло служить солнечными часами. Солнечный луч, струившийся через окуляр, прослеживал постоянно меняющийся ежедневный путь по стене и полу ротонды. Возможно, тогда солнечный луч отмечал солнечные и лунные события или просто время. Эта идея прекрасно согласуется с описанием Дио купола как купола небес и, как следствие, самой ротонды как микрокосма римского мира, над которым правит император, обеспечивающим правильный порядок в мире.
Превращение в церковь
А когда-то пространство Пантеона, уже в качестве христианского храма, выглядело так. \ Фото: twitter.com.
Мало что известно о том, что случилось со зданием после того, как христианство стало официальной религией Империи. Вполне возможно, что с начала четвёртого по начало седьмого века Пантеон, как и большинство общественных зданий Рима, пришёл в негодность. Привокзальная площадь и все прилегающие здания были снесены или заменены. Единственной достоверной информацией является отчёт Liber Pontificalis, в котором говорится, что Фока, император Византии, преподнёс Пантеон в дар папе Бонифацию IV в 609 году. В 613 году древнеримское здание было превращено в церковь Приснодевы Марии и всех мучеников.
Интерьер Пантеона, Джованни Паоло Паннини, ок. 1734 года.
Освящение Пантеона обеспечило его выживание до наших дней. Тем не менее, он понёс некоторые потери. На протяжении веков золотую крышу заменили свинцовой, мраморный фасад убрали, а с потолка сняли бронзовое покрытие. Внутренние колонны из порфира были заменены гранитной версией. Самое поразительное изменение произошло в начале XVII века, когда папа Урбан VIII приказал добавить пару колокольен над портиком. Эти башни, над которыми люди насмехались как над «ушами осла», были окончательно снесены в 1883 году.
Слева направо: Пантеон, Каналетто (Джованни Антонио Каналь), 1742 год. \ Фото: rome-roma.net. \ Пьяцца Ротонда с видом на Пантеон, Якоб Альт, 1836 год. \ Фото: google.com.ua.
После его преобразования в христианскую церковь Пантеон стал местом захоронения. В седьмом веке святые мощи мучеников были извлечены из катакомб и перенесены во вновь основанную церковь, в которой было похоронено множество выдающихся личностей от поэтов и композиторов до художников.
Пантеоны по всему миру
Купол Флорентийского собора, Филиппо Брунеллески. \ Фото: imagejournal.org.
Как один из наиболее хорошо сохранившихся древнеримских памятников, неудивительно, что Пантеон стал образцом, который произвёл неизгладимое впечатление на западную архитектуру. Знаменитый архитектор эпохи Возрождения Андреа Палладио адаптировал дизайн Пантеона для виллы Альмерико Капра Ла-Ротонда недалеко от Виченцы. Но именно Филиппо Брунеллески решил подражать Пантеону в грандиозном масштабе. Древнеримское здание было образцом для купола Флорентийского собора, построенного в 1436 году. Купол Брунеллески превосходил купол Пантеона с большим отрывом, но он не мог превзойти блеск оригинала. Ему пришлось отказаться от первоначального плана включить oculus и использовать кирпичи вместо бетона, так как первоначальная формула была забыта.
Вилла Альмерико Капра Ла-Ротонда — загородный дом, или вилла, построенная по проекту архитектора Андреа Палладио. \ Фото: pinterest.com.
Микеланджело тоже был в восторге от Пантеона и, как сообщается, заявил, что он был спроектирован ангелами, а не человеком. Древнеримская достопримечательность послужила источником вдохновения для проекта купола собора Святого Петра в Риме, который был завершён после смерти скульптора. Удачно названный Пантеон в Париже, первоначально построенный как церковь, а позже переделанный в светский мавзолей, также был вдохновлён римским прототипом.
Слева направо: Мемориал Джефферсона, Джон Рассел Поуп, Отто Рейнгольд Эггерс, Дэниел Пол Хиггинс. \ Фото: fr.wikipedia.org. \ Фото: Монтичелло — усадьба Томаса Джефферсона на юге штата Виргиния. \ Фото: destination360.com.
Влияние уникального дизайна не ограничивалось Европой. Американские отцы-основатели также были очарованы Пантеоном. Томас Джефферсон смоделировал как Монтичелло – свой дом недалеко от Шарлотсвилла, штат Вирджиния, так и Ротонду в Университете Вирджинии по образцу знаменитого римского здания. Мемориал Джефферсона в Вашингтоне, округ Колумбия, построенный в 1943 году, является ещё одним известным сооружением, похожим на Пантеон. В Вашингтоне также находятся ещё два знаменитых здания, построенных по римскому образцу: Капитолий США и Национальная художественная галерея. Дизайн купола и портика можно найти в столицах американских штатов и во многих других местах по всему миру. И всё началось с Агриппы.
Величие и наследие
Пантеон - чудо инженерии. Фотограф: Thimo van Leeuwen. \ Фото: trec.life.
Пантеон, расположенный в центре Рима, был выдающимся символом императорской власти. Построенный Агриппой в память о триумфе первого императора Августа, Пантеон переопределил общественные пространства, сыграв важную роль в продвижении императорского культа, укреплении легитимности императора и связывании более поздних династий с первым императором. После реконструкции, проведённой Траяном и Адрианом, Пантеон стал демонстрацией имперской власти. Широкое использование экзотических и дорогих декоративных камней отражало богатство и влияние его строителя, самого императора.
Колонна коринфского ордера. \ Фото: twitter.com.
Пантеон также был триумфом римской инженерии и изобретательности. Его архитекторы использовали методы, которым в наши дни было бы трудно подражать, создавая архитектурное чудо. Спустя почти два тысячелетия после его постройки его знаменитый купол остаётся самым большим в мире, построенным из неармированного бетона. Несмотря на его превращение в церковь и последовавшие за этим изменения, дизайн Пантеона остаётся в значительной степени таким же, каким он был при императоре Адриане. Этот уникальный дизайн вдохновил бесчисленное множество художников и архитекторов по всему миру, а мини-пантеоны появились не только в Европе, но и за Атлантикой. Благодаря своей богатой истории, архитектурному наследию и долговечности Пантеон является непроходящим свидетельством славы его строителей. Памятник такой же вечный, как и город, в котором он стоит.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии