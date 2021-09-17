Неожиданный способ укоренения розы

Это совершенно не сложный, но реально рабочий и эффективный способ укоренить черенки роз. Уже через 2,5-3 недели они и дадут крепкие и сильные корни.



Для начала розы нужно нарезать на черенки длиной примерно в 15-20 см. Верхний срез должен быть прямым, нижний — косым, а лишние листья отрезаются. После этого черенки необходимо окунуть в воду, a затем — в золу.



На этом этапе и пригодится туалетная бумага. Её необходимо слегка смочить водой и обернуть ею черенки в несколько слоёв.



Также понадобится лёгкий и питательный грунт. Его необходимо высыпать в горшок и туда же посадить черенки, обёрнутые туалетной бумагой. Хорошо пролить водой. Горшок с черенками следует выставить либо в теплицу, либо на улицу, если сохраняется хорошая погода. Поливать черенки необходимо по мере высыхания почвы, но не допускать перелива.



Через 2,5-3 недели черенки дадут хорошие корни. Их можно будет высадить на постоянное место. Туалетную бумагу при этом можно не удалять с черенков, поскольку в почве она всё равно перегниёт. Попробуйте этот простой, но эффективный способ укоренения черенков — он действительно работает.



Подробнее об укоренении розы с помощью туалетной бумаги смотрите в видео ниже:

