Бесплатная хижина в Альпах всегда рада гостям

Ночевка в этой горной хижине с потрясающим видом на Юлийские Альпы обойдется вам… бесплатно, нужно всего лишь взобраться на высоту в две с половиной тысячи метров.

Хижину построили по заказу семьи альпиниста Luca Vuerich, который погиб в лавине в 2010 году. Находится она на тропе Ceria-Merlone и предлагает убежище всем путникам, проходящим по данному маршруту.







Хижину построили в сентябре 2012 года.







Из-за большой высоты и отсутствия дорог все материалы доставлялись при помощи вертолетов. Для этого потребовалось совершить 18 полетов.







Команда из 12 профессиональных строителей, горноспасателей, волонтеров и друзей Луки, собрали дом за 1 день.







Площадь дома – 16 кв. м.







Конструкция строения была разработана архитектором Джованни Песамоска.







Покатые стены (они же крыша) предохраняют хижину от накапливания на ней снега.







А максимальная открытость солнечным лучам позволяет снегу быстрее таять.







Вообще, в Альпах немало подобных строений и на более низких высотах. Однако во многих из них вам придется заплатить за ночлег.











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