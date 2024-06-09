Вся правда о соках, или как всех бессовестно обманули
Всех давно приучили, что соки, особенно свежевыжатые – это огромная польза для здоровья. Нас обманули самым бесстыдным образом. Правда, оказалась неожиданно жестокой.
Медики заявили, что особой пользы для среднестатистического человека, который регулярно питается три-пять раз в день, соки не приносят.
Враг номер 1: Фруктоза
Сладкие соки
Один из главных контраргументов против употребления соков – сахар, который совсем ни вес не поможет контролировать, ни здоровье в целом поддержать. Фруктоза – один из основных компонентов соков. В день человеку нужно не более 15 г фруктозы, которая потом превращается в гликоген и откладывается как быстрый источник энергии. А она содержится буквально во всём.
Безусловно, что фруктоза из овощей и фруктов полезнее чем из переработанных продуктов, но во всём нужна мера. И здесь против человека играет сама природа. Она маскирует сладость овощей и фруктов при помощи всевозможных кислот, поэтому фруктозы может быть больше, чем кажется. Если делать выбор в пользу соков, то следует из меню исключить все другие сладкие продукты. Сок – это не дополнение, это замена сладостям.
И второй аспект, который нужно учитывать, соблазняясь очередным стаканом сока, пусть даже овощного. Это разница в содержании в целом фрукте или овоще и в соке из них клетчатки, которая очень полезна для пищеварения. Кроме того, соки беднее на белки и жиры, которые необходимы для регулирования уровня сахара в крови.
Детоксикация и очищение
Предпочтение листовым овощам
Многие люди начинают пить соки, стараясь очистить организм от всевозможных шлаков. Во-первых, не так просто жить на одних соках, ведя обычный полноценный образ жизни. Всё время будет чувствоваться усталость, голод и холод. Во-вторых, детоксикацию можно проводить далеко не всем людям.
Человеческое тело имеет свою собственную очистительную систему, поэтому отдельно проводить детоксикацию не имеет смысла. Всё дело в системе питания. Вместо того чтобы переходить на очищение соками, лучше исправить пищевые привычки и отказаться от вредных продуктов. К тому же даже полезные продукты в большом количестве могут вызвать негативные последствия. Всё хорошо в меру.
Как пить соки правильно
Лучше пить смузи
Соки могут принести пользу, нужно лишь научиться правильно их пить. Прежде всего, нужно выбрать правильный сок. Отдавать предпочтение стоит свежевыжатым сокам с мякотью, в которых содержится больше клетчатки, витаминов и питательных веществ.
Теперь нужно правильно выбрать сырьё. Стоит научиться пить зелёные соки, а не фруктовые или ягодные. Правда, нужно помнить, что при первых же попытках сделать сок из зелёных овощей захочется сбалансировать вкус яблочным или апельсиновым соком. Не нужно этого делать, лучше взять лимон или другой овощ с низким содержанием сахара. Идеальной пропорцией считается соотношение фруктов и овощей 1:4, причём к категории фруктов в данной ситуации относятся и сладкие крахмалистые овощи.
Теперь и режиме. Если принято решение пить соки ежедневно, то 1-2 стакана станут отличной заменой десертов. Если хочется перекусить, то лучше выпить стакан овощного сока, чем чашку кофе с булочкой. Но при этом не стоит забывать, что сам фрукт или овощ полезнее сока, выжатого из него. Если же хочется именно напиток, то тогда стоит перейти на смузи, в который добавляют молоко или натуральный йогурт.
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