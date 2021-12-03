С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Японская художница Наоки Оногава (Naoki Onogawa) возвела искусство оригами на следующий уровень, и делает это по-настоящему японским способом.

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Вдохновлённая легендой про 1000 журавликов и рассказом Садако Сасаки (Sadako Sasaki), она складывает сотни крошечных оригами журавлей, которые впоследствии становятся кроной изящных деревьев бонсай различных размеров и стилей.

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

Удивительные деревья-бонсай от японской художницы

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх