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«Если хочешь быть здоров…»: 7 утренних привычек людей с хорошей кожей


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

Как гласит народная мудрость, кто рано встаёт, тому потом весь день спать хочется. И у того синяки под глазами синее. Да, выглядеть хорошо с самого раннего утра – задача порой почти непосильная. Так что не поленитесь сделать комплимент коллеге, которая уже в 8. 00 выглядит безупречно. Конечно, тут без магии макияжа не обойтись. Но у людей, чьи лица круглосуточно сияют свежестью и здоровьем, есть свои маленькие секреты. Главные из них мы собрали в этом обзоре.

Хотите хорошо выглядеть сразу после пробуждения и перестать замазывать консилером синяки под глазами? Значит, пора пополнять свой арсенал полезными привычками. Люди с хорошей кожей каждое утро:

1. Умываются щадящим средством


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

Дерматологи рекомендуют умываться по утрам не только для того, чтобы взбодриться, но и чтобы смыть естественный кожный жир. Он активно вырабатывается ночью и в сочетании с макияжем наверняка гарантирует забитые поры уже к вечеру. Но только не забывайте о двух рекомендациях: в первой половине дня используйте исключительно мягкие очищающие средства (как минимум, без спирта и салициловой кислоты в составе) и ополаскивайте лицо водой комнатной температуры.

2. Дружат с антиоксидантами


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

Косметологи напоминают: даже грязный воздух больших городов способен вредить вашей коже и ускорять процессы старения. Поэтому включите в систему утреннего ухода средства с натуральными антиоксидантами: витаминами С и Е, феруловой кислотой или растительными компонентами вроде экстракта зелёного чая или вытяжки из кофейных зерен.

3. Они никогда не забывают о солнцезащитном креме


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

Если вам больше двадцати и особенно, если вы обладатель молочно-белой кожи, сделайте нанесение солнцезащитного средства на кожу лица такой же привычкой, как утреннее умывание.

4. Всегда прячут от солнца шею, грудь и руки


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

Если закрытая одежда в жаркое время года – не для вас (что вполне понятно), не забудьте обработать упомянутые участки солнцезащитным средством перед выходом на улицу. Ну хотя бы летом. Дерматологи обещают, что это хоть немного, но отсрочит появление первых морщин или образование новых.

5. Они не давят прыщи


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

Ложитесь спать со стойким ощущением, что утром ваше лицо подвергнется акне-атаке? Ни в коем случае не пытайтесь выдавить прыщ! Вместо этого приложите к потенциально опасному участку кусочек льда, чтобы стянуть поры, а затем обработайте его специальным средством с салициловой кислотой или маслом чайного дерева в составе.

6. Они едят разноцветный завтрак


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

Нет, не драже M&M’s или Skittles, а микс из свежих ягод, зелёные салаты, овсяные хлопья и натуральный йогурт. Такой легкий, но полезный завтрак зарядит не только энергией, но и необходимой порцией антиоксидантов для естественного сияния кожи изнутри.

7. Они начинают утро со стакана воды


7 утренних привычек людей с хорошей кожей

7 утренних привычек людей с хорошей кожей

 

И вообще стараются пить побольше жидкости, особенно в первой половине дня. Дегидрация может наступить быстро и совсем незаметно, но негативно скажется на всём организме. Включая состояние кожи: излишняя сухость провоцирует появление морщин и выделяет уже существующие. Только избегайте обильного питья перед сном: во многих случаях это чревато утренними отеками.

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