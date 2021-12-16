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Немцы нашли способ уменьшить очереди в женский туалет, но дамы пока не в восторге


Писсуарами смогут воспользоваться мужчины и женщины.

Писсуарами смогут воспользоваться мужчины и женщины.

Определить, где находится женский туалет, проще простого. Главное, найти длинную очередь, в которую выстроились дамы. А все потому, что представительницы прекрасного пола проводят гораздо больше времени в уборных, чем мужчины. Чтобы избавить женщин от необходимости простаивать много времени в ожидании, когда настанет их черед зайти в кабинку, немецкие чиновники разработали концепцию писсуаров, которыми смогут воспользоваться как мужчины, так и женщины.

Писсуары для женщин установят в Берлине.

Писсуары для женщин установят в Берлине.

 

Концепция гендерно нейтральных писсуаров была презентована общественности год назад. Тогда речь шла о совершенно новом подходе к общественным туалетам. Предлагалось ввести в эксплуатацию писсуары, дизайн которых разработан с учетом физиологических особенностей женщин. Такие унитазы удобны в использовании, экономят время и воду (по статистике, при посещении традиционного туалета женщина трижды нажимает на смыв).
Дизайн женского писсуара незначительно. но все же отличается от мужского.

Дизайн женского писсуара незначительно. но все же отличается от мужского.

 

Инновацию презентовали в Берлине. Городские чиновники заявили, что целесообразно оборудовать общественные туалеты с писсуарами, которыми смогут воспользоваться представители обоих полов, другими словами, очередь теперь будет общей, а значит, и более динамичной.
Кабинки для мужчин и женщин будут индивидуальными, женские писсуары должны быть установлены не так высоко, как мужские.
Писсуары установят в общественных местах, чтобы сократить очереди в женские туалеты.

Писсуары установят в общественных местах, чтобы сократить очереди в женские туалеты.

 

В принципе, женские писсуары появились гораздо раньше. Первые фаянсовые модели можно было увидеть еще в 1920-е годы, но тогда они не пользовались особым спросом. Если мужские писсуары можно встретить не только в общественных местах, но и в домах и квартирах, то женские - исключительно в общественных туалетах. Новый всплеск интереса к ним зафиксирован в 1990-е годы, тогда появились более удобные и менее габаритные модели. Как видим, идею в очередной раз пробуют запустить в массы. Время покажет, получится ли на этот раз.

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Немцы нашли способ уменьшить очереди в женский туалет, но дамы пока не в восторге

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Немцы нашли способ уменьшить очереди в женский туалет, но дамы пока не в восторгеПодписаться на мой Instagram
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