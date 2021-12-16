Немцы нашли способ уменьшить очереди в женский туалет, но дамы пока не в восторге

Писсуарами смогут воспользоваться мужчины и женщины.

Писсуары для женщин установят в Берлине.

Дизайн женского писсуара незначительно. но все же отличается от мужского.

Писсуары установят в общественных местах, чтобы сократить очереди в женские туалеты.