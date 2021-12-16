Немцы нашли способ уменьшить очереди в женский туалет, но дамы пока не в восторге

Писсуарами смогут воспользоваться мужчины и женщины.
Определить, где находится женский туалет, проще простого. Главное, найти длинную очередь, в которую выстроились дамы. А все потому, что представительницы прекрасного пола проводят гораздо больше времени в уборных, чем мужчины. Чтобы избавить женщин от необходимости простаивать много времени в ожидании, когда настанет их черед зайти в кабинку, немецкие чиновники разработали концепцию писсуаров, которыми смогут воспользоваться как мужчины, так и женщины.
Писсуары для женщин установят в Берлине.
Концепция гендерно нейтральных писсуаров была презентована общественности год назад. Тогда речь шла о совершенно новом подходе к общественным туалетам. Предлагалось ввести в эксплуатацию писсуары, дизайн которых разработан с учетом физиологических особенностей женщин. Такие унитазы удобны в использовании, экономят время и воду (по статистике, при посещении традиционного туалета женщина трижды нажимает на смыв).
Дизайн женского писсуара незначительно. но все же отличается от мужского.
Инновацию презентовали в Берлине. Городские чиновники заявили, что целесообразно оборудовать общественные туалеты с писсуарами, которыми смогут воспользоваться представители обоих полов, другими словами, очередь теперь будет общей, а значит, и более динамичной. Кабинки для мужчин и женщин будут индивидуальными, женские писсуары должны быть установлены не так высоко, как мужские.
Писсуары установят в общественных местах, чтобы сократить очереди в женские туалеты.
В принципе, женские писсуары появились гораздо раньше. Первые фаянсовые модели можно было увидеть еще в 1920-е годы, но тогда они не пользовались особым спросом. Если мужские писсуары можно встретить не только в общественных местах, но и в домах и квартирах, то женские - исключительно в общественных туалетах. Новый всплеск интереса к ним зафиксирован в 1990-е годы, тогда появились более удобные и менее габаритные модели. Как видим, идею в очередной раз пробуют запустить в массы. Время покажет, получится ли на этот раз.
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