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Как обезьяны прощались с «умершим» роботом

Британский канал BBC One иногда удивляет своими проектами. Одним из них стала передача под названием Spy in the Wild. Авторы решили понаблюдать за приматами в их естественной среде, «подослав» малыша-робота.

Как обезьяны прощались с «умершим» роботом

Одно дело, если бы механическая обезьянка просто контактировала со своими сородичами из плоти и костей. Создатели вогнали целую стаю лангуров в траур, «умертвив» робота. Любой человек с первого взгляда заметил бы, что обезьянка не настоящая, но вот братья наши меньшие не заметили никакой разницы.

В результате, получился настоящий траур. Если у вас это видео не вызовет никаких эмоций – с вами точно что-то не так. Конечно, идея немного жестока, но посмотрите, насколько реальна эта скорбь.



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