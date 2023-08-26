Полезные советы по выращиванию и уходу за травами и зеленью

Выращивание трав и зелени становится всё более популярным хобби из-за его относительной простоты и небольшого пространства, необходимого для обустройства грядок.







К обычным кухонным травам относятся базилик, петрушка, орегано, розмарин и тимьян, в то время как популярные уличные растения, такие как лаванда, мята и розовые кусты, могут придать аромат вашему саду или патио. Выращивание трав или зелени — отличное хобби для тех, кому нравится изучать ботанику, садоводство и кулинарию. А чтобы дела шли гораздо легче – ловите подборку действительно работающих лайфхаков.



1. Посадка трав в горшочки

2. Приподнятые клумбы

3. Повторное использование банок

4. Спиральные клумбы

5. Переносные плантаторы

6. Корзина/ящик

7. Эклектичный стиль

8. Полки для хранения

9. Травы на подарок

10. Столы на открытом воздухе

11. Создание уголка

12. Сад на крыше/балконе

13. Подвесные кашпо

14. Защитный политуннель

15. Сад на подоконнике

16. Гидропоника

Посадка трав и зелени в горшочки.Простой способ создать травяной сад — это использовать горшки для каждого травяного растения и группировать их вместе. Эти горшки легко доступны в садовых центрах и хозяйственных магазинах и, как правило, недороги. Они подходят для содержания в помещении и на открытом воздухе, что делает их очень универсальными. Их запросто можно вынести на улицу, чтобы стимулировать рост в тёплые летние месяцы, и вернуть внутрь зимой, чтобы защитить от непогоды, если вы живете в более холодном климате.Посадка трав и зелени в приподнятые клумбы.Вы даже не представляете, насколько создание приподнятой клумбы для вашего травяного сада может быть простым и экстравагантным решением. Ограждающие края можно соорудить из старых деревянных досок, которые валяются поблизости, или перепрофилировать старые поддоны и обрезать доски по размеру для грядки с травами. Если вам не нравится деревянный стиль, вы можете купить в магазинах для дома и сада короткие полоски для окантовки в виде забора, установить их на место и засыпать середину почвой, чтобы создать приподнятую грядку. Сажайте свои травы, оставляя пространство для роста между каждой из них, и не забудьте наклеить на них этикетки.Использование банок.Перепрофилирование старых банок — это стильный и экологичный способ размещения ваших травяных растений. Это очень экономично и может выглядеть довольно эффектно, когда все банки выстроены в ряд. Вы можете творчески подойти к оформлению этикеток, используя ленту и печатные бирки, наклейки или садовую ленту и написанные от руки этикетки для придания им более деревенского вида.Спиральные клумбы.Посадка трав в виде спирали на заднем дворе — это разумный способ обеспечить растениям оптимальные условия для выращивания. Все травы требуют немного разного ухода, причём некоторые наслаждаются постоянным солнечным светом, а другие предпочитают случайную тень. С помощью приподнятой спирали вы можете посадить солнцелюбивые травы на самом верху, чтобы они получали полное солнце. Сажайте травы, которым нравится больше влаги, на нижний ярус, так как именно туда будет стекать вода. Травы, требующие минимального количества воды, могут располагаться на самом верху, получая выгоду от лучшего дренажа. Спиральные садовые клумбы также могут стать визуальным украшением заднего двора.Переносные плантаторы.Вы можете создать травяной сад практически в любой удобной ёмкости, которую найдёте в своём доме или гараже. Это оцинкованное ведро создаёт индустриальный вид для выращивания различных трав, но вы также можете хранить травы в старых лейках, чайниках, кружках, банках из-под краски или даже в ведёрках из-под мороженого. Один из главных лайфхаков заключается в том, чтобы просверлить отверстие в нижней части выбранного вами контейнера, чтобы травы не заболачивались. Посадка всех трав вместе в одном переносном устройстве облегчает их перемещение внутрь или наружу в зависимости от погоды.Используйте декоративные деревянные ящики или корзинки.Сады с травами создают красивую обстановку в доме, а также способствуют улучшению качества воздуха. Посадите несколько ваших любимых трав в пластиковый контейнер, а затем поместите его в более привлекательную внешнюю оболочку для демонстрации на вашей кухне или в обеденной зоне. Плетёная корзина создаёт домашний, традиционный вид, в то время как старая деревянная коробка для вина или фруктов подойдёт для более деревенского стиля. Вы можете творчески подойти к оформлению своих садовых контейнеров для трав, используя краску на старых вазонах или жестяных банках, чтобы обновить их и сделать дополнением к вашему декору.Используйте различные ёмкости абсолютно разных размеров и форм.Уникально выглядящий сад с травами можно создать, просто используя горшки, которые у вас уже есть. Горшки с различными травянистыми растениями могут придать вашей кухне или на заднем дворе яркий и красочный вид. Использование горшков разных стилей и размеров создаёт эклектичный образ, который вы можете полностью персонализировать в соответствии со своим индивидуальным вкусом. Расставьте горшки случайным образом, чтобы создать непринуждённую атмосферу, избегая симметрии или порядка высот.Полки для растений.Если у вас на заднем дворе не хватает места, то полка — отличное решение для хранения ваших трав. Вы можете подвесить полку к стене, деревянному забору или даже металлическим перилам, чтобы создать дополнительное пространство на поверхности для горшков с травами и других цветов или растений. Также можно купить специальные садовые полки или соорудить свои собственные из нескольких деревянных досок и металлических кронштейнов. Если вы изготавливаете полки самостоятельно, обязательно обработайте древесину, чтобы обеспечить долговечность. Затем просто разложите/расставьте свои травы по полкам и наслаждайтесь чудесным видом и ароматом.Оригинальные подарки.Травянистые растения — отличные подарки, особенно на новоселье, которые немного отличаются от обычного подарка в виде цветов или комнатных растений. Выбирайте травянистое растение, которая дополнит его вкус в еде с учётом пожеланий вашего получателя. Например, поклоннику итальянской кухни может понравиться базилик, в то время как любителю рыбы может понравиться укроп. Оберните растение в коричневую бумагу, чтобы придать ему милый, но в то же время деревенский вид; коричневая бумага — идеальная обёрточная бумага, поскольку она стильная и неброская, к тому же полностью пригодна для вторичной переработки, в отличие от многих магазинных обёрточных бумаг. Это особенно хороший подарок для тех, кто ценит экологически чистые подарки, поскольку он будет продолжать расти и использоваться в течение нескольких месяцев или даже лет.Старые столы.Чтобы создать больше свободного пространства на заднем дворе, используйте стол для установки горшков с травами. При правильном расположении с учётом солнечного света и теней вы можете поставить стол поверх других растений, чтобы максимально увеличить пространство. В качестве деревянного стола использовать старую ненужную мебель из вашего гаража или доставшуюся от друзей, знакомых, родственников. Металлические столы отлично подходят для улицы, поскольку они гораздо меньше изнашиваются от дождя и солнца.Уголок для выращивания трав.Создание травяного уголка на заднем дворе — хороший способ сохранить травы отдельно от других растений и цветов. Если у вас есть дети или домашние животные, которые играют у вас на заднем дворе, выберите укромный уголок, чтобы обеспечить сохранность трав. Вам также захочется выбрать угол, который не находится рядом с дорожкой или участком, с минимальной проходимостью. Кроме того, при выборе травяного уголка имейте в виду, что растения будут нуждаться в естественном солнечном свете, поэтому они не должны находиться в углу, который всегда будет затенён забором, деревьями или стеной.Сад на крыше.Даже люди, живущие в многоквартирных домах, могут устраивать травяные сады на открытом воздухе, высаживая травы в горшки и размещая их на балконах или крышах. До тех пор, пока травы могут получать достаточное количество естественного солнечного света, они будут процветать даже в самых неподходящих местах. Травы, как правило, менее выносливы, чем многие другие растения, поэтому также постарайтесь обеспечить их защиту от сильного ветра или обильных осадков. В холодные месяцы или при неблагоприятных погодных условиях их нужно будет переносить в закрытое помещение, поэтому всегда рекомендуется использовать переносной контейнер, чтобы облегчить этот переход, особенно если вы будете переносить растения вверх и вниз по лестничным пролётам в многоквартирном доме.Подвесные кашпо.Если вы счастливый обладатель балкона, но у вас ограничено пространство на полу или поверхности для выращивания трав, полезным решением может стать создание подвесного травяного сада. Вы можете создать дополнительное пространство, прикрепив к стенам крючки, на которые можно подвешивать подвесные корзины. В качестве альтернативы, закрепите перекладину с одной стороны вашего балкона в стиле, подобном рейке гардероба, и подвесьте к нему кашпо, наполненные зеленью. Вы можете использовать традиционные покупные подвесные корзины или найти способы подвесить горшки, которые у вас уже есть, с помощью верёвки и крючков.Политуннель.Политуннели — отличный выбор для вашего сада, если вы хотите содержать травянистые растения на открытом воздухе круглый год. Политуннели бывают разных размеров и изготавливаются из полиэтилена, дешёвого, но износостойкого пластика, который защитит растения от неблагоприятных погодных условий, вредителей и животных. Они также сохраняют тепло и создают влажную атмосферу, очень похожую на теплицу, прогревая почву для более ранней посадки и ускоренного роста. При необходимости политуннели можно легко снять и повторно использовать для других участков вашего сада.Сад на подоконнике.Одна из лучших особенностей травяных садов заключается в том, что они настолько универсальны и компактны, что ими может наслаждаться любой желающий. Вам даже не нужно иметь доступ к внешнему пространству, чтобы разбить сад с травами, все, что вам нужно — это подоконник и немного естественного света. Если вам нравится использовать в приготовлении пищи разнообразные травы, то вы могли бы превратить целый подоконник в травяной сад, посадив ряд травянистых растений в горшках. Если вы новичок в выращивании трав, начните с малого, например, с базилика на подоконнике, чтобы посмотреть, как у вас пойдут дела. На удивление большую часть трав и зелени легко выращивать, при минимальном внимании и уходе.Гидропоника.Гидропоника становится всё более популярным способом выращивания растений без использования почвы, что может быть очень привлекательным, если вам не нравится потенциальный беспорядок, связанный с наличием почвы в вашем доме. Вы можете выращивать зелень в любом количестве ёмкостей, например, в пластиковых стаканчиках или стеклянных банках. Травы и зелень выращиваются в растворе воды и питательных веществ. Выращивайте свой гидропонный сад с травами на подоконнике или в теплице для достижения наилучших темпов роста.