Серебряный фараон: Псусеннес I, захороненный в саркофаге из «кости богов»

Серебряный фараон Псусеннес I. | Фото: drevniy-egipet.ru.
Пожалуй, каждому известно имя фараона Тутанхамона. Его гробница была обнаружена в целости и сохранности. Однако она стала не единственной нетронутой найденной усыпальницей египетского правителя. Гробница фараона Псусеннеса I не настолько известна широкой общественности, однако она ни в чем не уступает захоронению Тутанхамона. А серебряный саркофаг и вовсе считался в то время гораздо дороже золотого.
Раскопки в Танисе, 1942 год. | Фото: i0.wp.com.
Как и многие другие археологи начала ХХ века, Пьер Монте мечтал отыскать нетронутую гробницу фараона. Удача ему улыбнулась, и после 10 лет раскопок в 1940 году в Танисе (дельта Нила) египтолог обнаружил то, что искал. Радость открытия омрачила начавшаяся Вторая мировая война. Пьер Монте вынужден был отправиться домой во Францию к своей семье.
Египтолог Пьер Монте во время вскрытия гробницы фараона Псусеннеса I. | Фото: photo.qip.ru.
Только в 1951 году египтолог добрался до заветной гробницы. При вскрытии захоронения присутствовал король Египта Фарук I. Как оказалось, эта усыпальница принадлежала фараону XXI-XXII династий Псусеннесу I, правившему примерно в 1039-993 годы до н. э.
Пьер Монте возле саркофага фараона. | Фото: proxy11.media.online.ua.
Фараона похоронили в трех саркофагах: наружный был сделан из розового гранита, средний – из черного гранита, а последний – из серебра. Там находилась мумия правителя.
В древнем Египте золото называли «плотью богов», а серебро – «костями богов». Стоит отметить, что серебро в те времена ценилось в 2 раза выше золота. Это было связано с тем, что добыча золота в стране достигала 40 тонн в год, а серебряные рудники находились за пределами Египта.
Серебряный саркофаг фараона Псусеннеса I. | Фото: static.biblioclub.ru.
Наличие 90-килограммового саркофага из «кости богов» свидетельствует об огромном богатстве Псусеннеса I. К сожалению, мумия не сохранилась. Сырость и сочащаяся сквозь потолок вода привели к ее уничтожению. На груде костей Пьер Монте обнаружил традиционную посмертную маску из золота. Также там находились сандалии и напальчники из чистого золота, 20 браслетов, 30 колец, ожерелье из лазурита.
Сандалии и напальчники из чистого золота. | Фото: kolizej.at.ua.
Ожерелье из лазурита, собственноручно сделанное фараоном Псусеннесом I. | Фото: assets.natgeotv.com.
Вокруг саркофага стояли традиционные для погребения вещи, чтобы, согласно поверьям, фараон ни в чем не нуждался на том свете. В зале находились статуэтки, сосуды и тарелки из благородных металлов, ювелирные украшения из драгоценных камней. На одном из ожерелий есть надпись, из которой ясно, что фараон Псусеннес сделал ожерелье из лазурита самостоятельно.
Маска фараона Псусеннеса I. | Фото: artehistoria.com.
Сокровища, найденные в гробнице Псусеннеса I, сегодня хранятся в Каирском египетском музее. Каждый желающий может воочию увидеть богатства древнего правителя.
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